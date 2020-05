Corchia: "Con el Lens no hay contactos"

A Sébastien Corchia (29) no le ha ido bien en el Sevilla FC, pese a que un día Thiago Silva (PSG) llegó a decir de él, por el gran nivel que mostró en Francia, que le hubiese gustado tenerlo a su lado, y el lateral francés, con una sola temporada de contrato por delante, se prepara para desligarse definitivamente del club nervionense. Si podrá rascar algo Monchi por su marcha ya será otra historia.

"¿El lens? Mi agente ha hablado y no tengo la intención de entrar en más detalles... En cualquier caso, no hay contacto", se ha limitado a decir el ex del Lille sobre su futuro, en una entrevista concedida a Le Petit Lillois.



Corchia, a préstamo esta temporada en el RCD Espanyol, donde vio frenada su participación por tener que pasar por el quirófano, dice que el confinamiento ha jugado en su favor y que ya está listo para volver: "Me recuperé bien de mi lesión. Me sometí a cirugía a mediados de diciembre del menisco externo. Duró un poco, porque me suturé el menisco en lugar de retirarlo, lo que me permite no dañar mi rodilla, y eso es fantástico. Hoy me siento bien y el encierro me ha permitido recuperarme bien. Estoy listo para reanudar gradualmente el entrenamiento con el grupo".

El Espanyol se guardó una opción de compra, de entre tres y cuatro millones de euros, que no ejecutará y Corchia se prepara para regresar a Le Championnat, donde mejor le fue.