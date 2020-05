Lara: "En la elite tienes que decidir rápido porque te comen"

El centrocampista del Sevilla José Alonso Lara, uno de los seis canteranos que trabajan con el técnico sevillista, Julen Lopetegui, ha considerado que "la única manera de coger el ritmo del primer equipo es estar con ellos diariamente" porque ello "es algo que te da su ritmo y estar en su dinámica".

"Yo soy un jugador bastante rápido e intento hacer la jugada antes de que me llegue el balón, pero todo jugador lo nota y tienes que decidir rápido porque te comen", afirmó a los medios del club el menudo centrocampista (1,61 metros), quien valoró que estar con los mayores "es algo que cuesta" y que mejora cada vez que está con ellos.

Contento de volver a la rutina de trabajo tras el confinamiento, Lara quiere aprovechar la oportunidad que se le presenta y dijo que quiere "estar en el Sevilla y jugar todos los años que pueda y más", aunque es sabedor de la dificultad de hacerse un hueco en el primer equipo y, por ello, peleará "al máximo para ocupar un sitio y estar preparado".

"Cuando se está en el filial siempre tienes puesta la mente en llegar al primer equipo. He podido estar en varias ocasiones y sé lo que es, por eso me dan aún más ganas de estar ahí. Ese es mi objetivo, llegar y estar ahí los máximos años posibles. Lo importante estar ahí para lo que se me necesite", dijo.

Agradeció especialmente el apoyo que ha recibido de Manuel Agudo 'Nolito', con quien tiene "buena amistad" desde que subió al primer equipo y le ha "aportado mucho en estos momentos y con quien se "siente identificado por cómo lo vivió él: me deseó suerte para que lo hiciera como yo sabía", señaló.

El centrocampista ya tiene olvidada una grave lesión de rodilla y, pese a que, "son momentos que nadie quiere pasar, forma parte de este oficio" y le hizo "crecer porque tienes mucho tiempo para pensar". "La lesión es pasado y queda atrás. Soy un futbolista nuevo en cuanto a la rodilla y no tengo ninguna carencia. Hago lo mismo que antes e incluso más, porque las ganas no las he perdido y el trabajo y la actitud siempre estarán ahí", aseguró.