Rafa Paz recuerda su paso por el Sevilla

El ex jugador del Sevilla Rafa Paz intervino en el programa 'Sólo el Sevilla', de Sevilla FC Radio, para analizar cómo fue su paso por Nervión y referirse a la situación del fútbol actual debido a la crisis del coronavirus.

El jugador granadino, que vistió la camiseta del Sevilla entre 1984 y 1997, analizó cómo fue su llegada a Sánchez-Pizjuán: "Concretamente llego al Sevilla tras haber dado unos pasos en equipos comarcales de la zona de Huezcar. El principal detonante fue Carlos Marsa, presidente del Granada 74. Vio en mí algo potencial, se dirigió a mis padres y él quería ya llevarme a Granada capital para terminar los estudios al ver en mí ciertas formas que podían decir algo. Luego me meto en los Infantiles, Valencia y Madrid se interesan e incluso Gento me lleva a Madrid, a mí me relegan para un torneo de verano, pero en ese compás hay un señor muy hábil que era Pepe Alfaro, que se mete en esa disputa y me convence de que mi equipo era el Sevilla. Este fue un verano en el que consigue que me venga al Sevilla, llegando a la calle Harinas con Pablo Blanco y Ángel Castillo, a los que Pepe Alfaro les anuncia ya que estaba cerrado y que no venía a prueba. Desde entonces, con ese parón de México una vez que ya me retiro tras 16-17 años y hasta hoy".

Manolo Cardo, una leyenda de los banquillos del Sevilla, fue el que hizo debutar a Paz: "Recuerdo muchas cosas de mi etapa juvenil, del Sevilla Atlético, pero de los últimos años me cuesta€de mi debut lógicamente me acuerdo. Recuerdo que fue en Zaragoza de la mano de Manolo Cardo, estaba preavisado para poder ir y a última hora entré en la convocatoria. Era la última temporada de Cardo y él quería tener ese bagaje de hacerme debutar, ya que decía que era un niño suyo con ese clan del Sevilla Atlético, algo que me enorgullece muchísimo. Fue un empate a uno con gol de Montero, significando ese gol algo importante".

El rendimiento de Rafa Paz en el Sevilla siempre fue muy bueno: "La verdad es que es muy complicado el poder mantener una regularidad durante tantos años en la élite y jugar habitualmente, contando para todos los entrenadores. Siempre hemos dicho que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, por lo que no es fácil llevar un bagaje de 12 temporadas en un mismo club, pero no es fruto de la casualidad sino del trabajo, entrega, pasión y muchos factores que hacen ver que tu trayectoria ha sido brillante".

Vestir la camiseta del Sevilla permitió a Rafa Paz compartir vestuario con jugadores de primer nivel: "Cuando doy el salto al primer equipo empiezo a codearme con internacionales, con referentes y gente a la que yo idolatraba. El esfuerzo iba a ser máximo y la oportunidad única y en poco tiempo me facilitaban las cosas porque éramos una piña. Nos hubiera gustado darle más cosas al club y a la afición, pero creo que fue una década larga y esperanzadora, poniendo un granito de arena para construir un Sevilla que hoy es de otra dimensión distinta a la que yo a lo mejor tuve".

Gracias a su gran rendimiento en el Sevilla, Rafa Paz llegó a ser internacional con la selección española e incluso disputó el Mundial de 1990: "Sí lo esperaba porque desde los 16 años estaba siendo llamado por los escalafones inferiores de la española. Luis Suárez ya nos conocía en la sub-21 y estaban bastante conectados, cuando confecciona la lista del mundial de Italia yo ya había sido llamado y sabía que tenía opciones de acompañar a Jiménez en ese mundial por la demarcación que tenía. Imagínate el vestuario del Sevilla cómo se puso cuando se conoce la convocatoria, euforia general".

Por último, Paz se refirió a la situación actual del fútbol debido a la crisis del coronavirus: "Hay que adaptarse a lo que hay e intentar competir al máximo nivel que se pueda. Vamos a estar todos en las mismas condiciones y será muy extraño, pero confío y deseo en que se mantenga esa plaza y que todo termine tal como está".