La resiliencia del Sevilla, el inconformismo o los jugadores mercenarios, en palabras de Monchi

En la noche de ayer Monchi ofreció su décima 'masterclass' centrado en esta ocasión en la importancia de aquellas cosas que no se pueden cuantificar ni medir en un futbolista, es decir, las llamadas 'soft skills' o habilidades blandas, aquellas que "el gestor de un grupo debe utilizar para sacarle el máximo partido". "Para transmitir mensajes positivos de crecimiento, para ser eficientes, hablamos de inconformismo, adaptabilidad, confianza, resiliencia y compromiso", explicó el de San Fernando, que pasó a detallar una a una.

Para comenzar, Monchi hizo alusión al inconformismo poniendo como ejemplo la actitud del Sevilla después de conquistar su primera copa de la UEFA en 2006. "Recuerdo en el avión de vuelta de Eindhoven unas palabras del entonces presidente, José María del Nido. Me dijo, '¿qué, disfrutando? Pues te queda poco porque mañana tenemos que empezar a trabajar para hacer un proyecto todavía más grande que el que hemos hecho hasta ahora'. En eso resumo el inconformismo, la ambición en medida. Poner la zanahoria delante para ir a por ella y llegar lo más arriba posible. La persona que nos marcó el inconformismo fue José María del Nido. Hizo una transición de lo que había hecho de manera magistral Roberto Alés. El inconformismo y la ambición sin unas estructuras y recursos no sirve para nada, solo crea frustración", aseveró..

Otra de esas 'soft skills' es la adaptabilidad. En palabras del director general deportivo nervionense es "ser capaz de adaptarse a los cambios". "No podemos utilizar la excusa de que esto ha cambiado, hay que ser capaces de adaptarse a cualquier situación. Tener una hoja de ruta pero que se pueda adaptar. El tiempo se gana buscando soluciones", expuso el de San Fernando.

Luego, un factor tan importante como la confianza. "Hay que creer en uno mismo, confiar al 100% en tus posibilidades. Te hace conseguir retos que puedes pensar que no están para ti por tus posibilidades, eso es un elemento fundamental. La confianza te hace mover montañas, pongo como ejemplo el título logrado en Turín", aseveró el nervionense.

Tras el inconformismo, la adaptabilidad y la confianza, quedan otras dos menos importantes como la resiliencia y el compromiso. Con respecto a la primera, Monchi puso como ejemplos la superación de las pérdidas de jugadores como Berruezo, Antonio Puerta o José Antonio Reyes, muertes que sacudieron los cimientos del club. "La resiliencia es la capacidad de adaptarte a situaciones que cambian de manera brusca. Este club ha vivido situaciones duras como las muertes de Antonio Puerta, José Antonio Reyes o Berruezo, y siempre ha sabido salir. A todos desgraciadamente les pasa. Nosotros lo hemos vivido y no lo hemos utilizado como excusa y sí como modelo para motivarnos todavía más", señaló el gaditano, para terminar con el último factor, el compromiso.

"El compromiso tiene una doble vertiente. Identificación con el escudo, con la sociedad, con los sentimientos... Para mí es una ventaja ser sevillista, es un plus, pero no digo que hay que ser sevillista. No le digo a los jugadores que hay que ser sevillista. Se habla del término mercenario pero para mí, el término mercenario en un futbolista es magnífico. Jugador que hace magníficamente por lo que cobra. No tengo ningún tipo de queja hacia ello. Tiene que haber un compromiso bestial con aquello que te identifica. El compromiso no se negocia, se exige", finalizó Monchi.