Banega, Mudo, Ocampos y De Jong se saltan las normas

Lío a la vista en el Sevilla. La publicación en Instagram de la mujer de Banega este sábado en la que aparecen varios jugadores puede acarrear una fuerte sanción. En las imágenes, que fueron borradas poco después, aparecen Ever Banega, Lucas Ocampos, Mudo Vázquez y Luuk De Jong en una reunión de más de diez personas, número que marca la normativa durante la fase 1, y que choca con el protocolo elaborado por LaLiga para que el fútbol regrese cuanto antes.

Así, incumplir las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad no solo podría conllevar una sanción económica para los jugadores, sino que puede provocar que tengan que estar en cuarentena durante una semana, debido a que cualquier contacto no permitido podría ser susceptible de contagio. Además, se produce cuando la AFE ha pedido a LaLiga que no se lleven a cabo concentraciones previas a los partidos.

Este hecho ya sucedió en la Bundesliga, donde el técnico de Augsburgo, Heiko Herrlich, salió de la concentración a comprar dentrífico, lo que generó una gran polémica en Alemania.