LaLiga tacha la quedada en el Sevilla "de incompresible e inadmisible"

La quedada que han protagonizado cuatro jugadores del Sevilla FC durante la Fase 1 de la desescalada ha estado fuera de lugar y no ha servido con las disculpas de los protagonistas (Banega, Vázquez, Ocampos y De Jong) para evitar la firme reacción de LaLiga, que ha enviado un comunicado en la tarde de este domingo a los 42 clubes profesionales que componen Primera y Segunda división.

En el mismo, lamenta el acto de indisciplina de los futbolistas nervionenses, tras haberse saltado el protocolo sanitario del Consejo Superior de Deportes al realizar una comida en una reunión de más de diez personas:

"En las últimas horas hemos detectado que algunos jugadores han incumplido las normas sanitarias, reflejando tal incumplimiento en las redes sociales, denotando una relajación ante esta etapa final del camino. Estas actitudes son incomprensibles e inadmisables", puede leerse en la nota.

"Cualquier síntoma de relajación es una falta de respeto hacia LaLiga y el resto de los clubes, jugadores y técnicos. En las numerosas reuniones para la coordinación de este Protocolo, así como en las Juntas de División y Comisiones Delegadas, se ha insistido en la importancia de advertir especialmente a los futbolistas de la importancia de mantener la tensión hasta que el árbitro pite el final del último partido. Determinados comportamientos como los demostrados por algunos jugadores, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias internas y externas correspondientes, muestran falta de responsabilidad ante la importante tarea que estamos llevando a cabo", añade el comunicado.

Posteriormente, Tebas ahondó sobre el asunto en Movistar: "La Liga siempre toma medidas; no haremos públicas las que no consideremos. Puede haber medidas incluso disciplinarias. Los jugadores se han arrepentido y es positivo, somos ejemplo para la sociedad, debemos tener cuidado con lo que hacemos y publicamos. Hago un llamamiento a todos los jugadores, no se pueden tener estas actitudes. Lo de menos es la foto. Estamos poniendo en peligro miles de puestos de trabajo. Hay que tener mucho cuidado, debemos ser responsables con las cosas que hacemos en nuestro entorno. En los entornos del fútbol la seguridad es máxima, lo que me preocupa son estas situaciones. Hay que seguir esta línea de concienciación y concentración. El final de los campeonatos será una gran medida".