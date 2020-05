Rony Lopes: "No puedo hacer el partido de mi vida jugando una vez al mes"

A la extraña temporada que llevaba ya, a Rony Lopes (24) se le ha juntado el parón por coronavirus y, con todo, lleva ya prácticamente un año sin haber tenido apenbas protagonismo, aun siendo el fichaje más caro de la historia del Sevilla FC. El internacional portugués ha asegurado, en una entrevista concedida a jornada-perfecta.com, que su ostracismo, el cual no entiende, le está sirviendo para aprender mucho y que no se rinde, pues le gustan "los desafíos".

"Ha sido una locura... Nadie ha vivido esto antes, ¿sabes? Sólo podía salir para ir al supermercado y luego, durante el resto del día, me quedaba en casa. Ha sido tan bueno sentir la pelota... sentir el golpeo nuevamente, incluso si tratándose de un entrenamiento individual", ha explicado el ex del AS Monaco.

Su difícil etapa en el Sevilla FC

"Esta temporada... ha sido una temporada extraña. No hice ninguna pretemporada con el club y no pensé que (el fichaje) se iba a dar. Me querían desde antes de que comenzara la temporada, pero hubo algunos problemas con la transferencia, así que pensé: 'Está bien, me quedaré en Mónaco'. Luego, el primer día de la temporada llega a Francia mi agente y me dice: 'Rony, empaca tus cosas si quieres ir a Sevilla; nos vamos mañana'. Quería ir, creía que era una muy buena oportunidad para mí, pues podría jugar Europa League y en una de las mejores ligas del mundo, para uno de los cinco mejores equipos, y el director deportivo estaba realmente interesado en mi".

"Luego, cuando llegué a Sevilla, fue muy difícil para mí. Jugaban con un ritmo diferente al que estaba acostumbrado y juegan con una intensidad muy alta, así que me tomó alrededor de tres semanas acostumbrarme. Entonces, sentí que estaba listo para jugar. El entrenador (Julen Lopetegui) me dio mi primera oportunidad, jugué 10 minutos en un partido y luego tuve la oportunidad en los once iniciales en la Europa League. Hice un buen encuentro y pensé: 'Está bien, ahora jugaré un poco más y podré mejorar'. Pero luego, en el siguiente partido, no fui ni convocado ni sabía lo que estaba pasando. Más tarde, en la Europa League, comencé el partido y nuevamente me quedé fuera para el próximo partido de LaLiga. Pensé que esto era realmente extraño y no es realmente mi culpa. Cuando juego, no puedo hacerlo mejor porque no he jugado en un mes. Entonces, no puedo ir a jugar y hacer el partido de mi vida. Necesito oportunidades. Creo que aproveché las oportunidades cuando me las dio, pero realmente no he tenido muchas".

"He mejorado mucho esta temporada. También he aprendido mucho, así que para mí, incluso si no estoy jugando mucho, sigo pensando que es una temporada positiva porque he aprendido mucho. Hablé con mis padres al respecto y les dije que tenía que ser positivo y sacar lo positivo de eso, está bien, no juego mucho en este momento, pero me estoy volviendo más fuerte, mentalmente más fuerte. La próxima temporada, si me quedo aquí o voy a otro lado, estaré mejor y mucho más fuerte gracias a esta temporada. Si solo pienso en el hecho de que no estoy jugando, me sentiré frustrado y no aprenderé nada de esto; no cambiará nada y no puedo pensar así".

El Benfica

"¡Me gustan los desafíos y ése fue un buen desafío para mí! Ser profesional en el SL Benfica en ese momento fue difícil, pues apenas había jóvenes en el primer equipo. Mi club portugués es el Benfica. Jugué cinco años, por lo que tiene un lugar muy especial en mi corazón, muy especial para mí. pero realmente respeto a los otros equipos de Portugal".

Su paso por el City

"Cuando tuve la oportunidad de mudarme a Inglaterra, hablé con la familia y decidimos que era una buena oportunidad para mí y mi familia. En mi opinión, fue un movimiento muy bueno. Aprendí mucho en Inglaterra. Hay muchos jugadores que realmente me impresionaron. Uno fue David Silva, que en el entrenamiento no perdia ni una pelota. Además, Sergio Agüero. En el entrenamiento no hacía mucho, pero en el juego... wow, increíble. Fue muy difícil (irme) pero mi entrenador en ese momento era Patrick Vieira y hablamos mucho. Patrick Vieira pensó que sería bueno para mí ir a algún lado y aprender. Me dijo que la brecha entre el City y los sub 21 era grande, que el primer equipo era demasiado grande y que necesitaba jugar antes en otro lugar".

Sus raíces brasileñas

"Siempre he tenido y aún tengo una parte brasileña de mí. La comida, la música y mis dos padres hablan portugués con acento brasileño. Al crecer, amaba al Santos por Robinho y Diego. Brasil siempre formará parte de mí, pero, en términos de fútbol y todo en mi vida, viví en Portugal más tiempo y soy más portugués que brasileño, seguro".

La selección

"El equipo nacional es uno de mis objetivos, la cien por cien. Quiero ser un jugador importante para el equipo nacional. Creo firmemente que, si estoy en un buen club y estoy habitualmente, entonces seré convocado para el equipo nacional. Realmente lo creo. Para eso trabajo".