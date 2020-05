Jordán: "Ya pidieron disculpas; aquí remamos todos en la misma dirección"

Joan Jordán, centrocampista del Sevilla, no ha dudado en salir en defensa de Banega, Ocampos, Franco Vázquez y De Jong después de que éstos pidieran perdón por saltarse las normas de confinamiento durante el estado de alarma. El catalán, como ya hiciera también Óliver Torres, confía en sus compañeros. "Para ser sinceros, en el vestuario desde el primer día hemos sido muy sanos, estamos muy unidos y ellos ya pidieron disculpas. Eso les honra, se han mostrado arrepentidos y saben que no estuvieron bien, estoy convencido de que no volverá a suceder. Estamos todos muy unidos y remamos en la misma dirección y por el mismo objetivo", ha comentado en los micrófonos de Radio Sevilla.

No en vano, el catalán ha admitido que en la ciudad deportiva trabajan con normalidad: "Que yo sepa, a dia de hoy, todo está bien. No he coincidido con ellos porque hacemos dos grupos de trabajo pero imagino que todo está bien. Me he cruzado con ellos por la ciudad deportiva, pero ellos trabajan en el otro grupo y me imagino que habrán entrenado".

Cuestionado sobre si cree que a nivel nacional la crítica ha sido excesiva, Jordán ha espetado: "Imagino que como no hay muchas noticias pues tienen que hablar de eso, ya te digo que ellos se han arrepentido, no sé si ha sido para tanto, entre comillas no han hecho nada malo, confío en ellos, que son responsables aunque hayan hecho eso. Tengo ganas de entrenar con ellos, y parece que estamos cerca".

En cuanto al comienzo de LaLiga, el futbolista nervionense espera que pueda ser cuanto antes, si es el jueves 11, mejor: "El confinamiento ha sido duro, cerca de 50 días con noticias de todo tipo pero el final te generan dudas. El protocolo de LaLiga y del club es buenísimo, las medidas son espectaculares y miran por nuestra salud, parece que vemos la luz al final del túnel, quizá sea ese día 11 y nos preparamos para ello. Confío mucho en mi equipo, creo que vamos a llegar a un nivel óptimo, trabajamos para llegar al máximo, vamos a tener pocos días para trabajar todo el grupo entero, pero confío en mi equipo y creo que llegaremos en condiciones óptimas para llegar al objetivo".

Y ese primer partido será, nada más y nada menos, que el derbi frente al Betis, aunque eso sí, a puerta cerrada: "Nuestra afición es vital para nosotros, el ambiente de cada partido es espectacular en el Sánchez-Pizjuán, lo vamos a echar en falta, pero vamos a tratar de adaptarnos a jugar sin ellos. Todos los equipos de Primera son buenos, va a ser un partido difícil, vamos con el máximo respeto pero confiamos en nosotros mismos y vamos a tratar de lograr los tres puntos porque nos servirían para coger confianza desde el principio y para estar más cerca del objetivo".

Sea como fuere, la plantilla sevillista trabaja pensando en la fecha más cercana: "El míster es un gran profesional y siempre nos dice que nos debemos adaptar a lo que haya porque nos debemos a un club y a un objetivo, si es el 11, pues el 11. Tanto él como los jugadores nos gustaría tener más preparación pero pero quedan pocas fechas. Un derbi a puerta cerrada será una sensacion extraña pero trabajamos para ubicarnos lo más rápido posible".

Por último, Jordán ha reconocido que el parón de LaLiga le cortó su mejor momento en el equipo: "Me ha venido mal, pero bastante, creo que mi mejor fútbol en el sevilla fue en la dos o tres últimas semanas. Con tantos partidos es normal que tu nivel no sea siempre notable o sobresaliente, pero a nivel futbolístico, las últimas semanas, a partir de que no me convoca Julen con el Espanyol, desde ahí hasta el Atlético, creo que estaba a un muy buen nivel".