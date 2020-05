Del Nido: "¿Igualdad entre Sevilla y Betis? Eso no es serio"

"¿Igualdad? Eso no es serio. Ojalá el Betis pudiera pelear con el Sevilla, pero la distancia es sideral. Hablar de igualdad... que exista esta igualdad toda la vida. El Sevilla sigue peleando por cosas muy importantes... y al Betis todavía se le antoja a años luz", ha afirmado José María del Nido en una entrevista concedida a 'Jugones', de laSexta.

Las declaraciones del expresidente nervionense se producen pocos días después de que Loren Morón viese incluso algo "por encima deportivamente" a los heliopolitanos y poco antes de un derbi, en el Sánchez-Pizjuán.

"José María del Nido es ahora mismo accionista y aficionado, nada más. No aspiro a nada más. Ni el Sevilla me necesita ni yo necesito nuevamente ser presidente del Sevilla. Yo, como aficionado, estoy muy contento con el Sevilla. Lo veo y disfruto como un niño pequeño. Ni me planteo esa posibilidad hoy, eso no quiere decir ni que dentro de cinco años me lo plantee. Me pongo nervioso, ahora mucho más que antes. Me levanto en mi asiento, chillo y celebro y puedo disfrutar como aficionado", comenta el abogado.

Del Nido piensa que la pelea del Sevilla está en ese segundo escalón de LaLiga que ocupa únicamente el Atlético, desde hace tiempo: "Pelear como sociedad con el Atlético de Madrid. Presupuesto, campo... Ese tiene que ser nuestro referente para que año a año vayamos creciendo y le sigamos la estela que nos puede hacer aspirar a algo más".

El cacareado asado

Finalmente, también se pronunció el otrora mandatario sobre el asunto de la semana: la metedura de pata de Banega, Ocampos, Mudo y De Jong, al saltarse las normas sanitarias de la desescalada. "Los chicos han cometido un error, se han equivocado como se puede equivocar cualquiera, han pedido perdón y no tiene que volver a ocurrir", valoró.