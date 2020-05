Gudelj: "El derbi es importante, pero los 10 partidos de después también"

Nemanja Gudelj, centrocampista del Sevilla FC, ha analizado hoy la actualidad del equipo nervionense a poco más de dos semanas para reanudar LaLiga ante el Betis, un partido que el serbio se perderá por sanción, ya que vio la quinta cartulina amarilla en el último partido antes del parón en el Wanda Metropolitano. "Es el primer partido que nos toca jugar, va a ser un derbi un poco diferente de los otros, sin púbico, pero no quita las ganas para poder jugar e intentar llevarnos la victoria. Yo me lo pierdo por sanción, me da pena no poder ayudar en un partido así pero hay 10 partidos más después del Betis y van a ser en poco tiempo, el del Betis es un partido muy importante, queremos ganar el derbi, pero los otros diez son igual de importantes porque queremos ganarlos también", explicó en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla, aunque eso si, el balcánico no quiso entrar a valorar las últimas declaraciones de Loren, Del Nido o Capi: "En LaLiga todos los equipos son buenos cuando están concentrados al 100%, no soy mucho de hablar antes de un partido, soy más de mostrarlo en el campo, respeto todos los comentarios pero tengo confianza en nosotros".

También ha hablado el jugador sevillista sobre la polémica foto de la reunión de sus cuatro compañeros: "No he tenido miedo, confio plenamente en el club, en la sanidad y en mí mismo. Nosotros somos una familia, y estamos juntos en lo bueno y en lo malo, ellos pidieron perdón ante todo el grupo, al club, a la gente, al país y a LaLiga, después de eso hay que perdonar, aprender del error, que lo han hecho y seguir mirando al frente, ellos han aprendido, ha perdido perdón y ahora todos miramos hacia el frente".

Cuestionado sobre su posición favorita en el campo, pues pese a ser pivote ha hecho las veces de central, Gudelj ha comentado: "Me gusta más jugar de pivote, pero en el sistema que hemos jugado últimamente, donde yo empiezo como pivote y a veces siento la necesidad de meterme entre los dos centrales, es algo que me gusta, porque tienes que pensar muy bien y ser bueno tácticamente, pero de pivote es donde me siento más cómodo".

Con respecto al apretado calendario que espera al Sevilla y a todos los equipos de LaLiga, Gudelj ha asegurado que la plantilla se está preparando bien para cuando llegue el primer partido. "Va a ser un calendario muy apretado, con partidos cada tres o cuatro días, estoy convencido de que vamos a estar preparadísimos para esos once partidos, veo al grupo ahora entrenando y puedo decir que está en muy buenas condiciones, tengo confianza plena en que vamos a conseguir lo que estamos soñando y lo que queremos", ha dicho, para luego admitir que cree que los tiempos que se han propuesto para volver son adecuados: "No soy un experto en eso, hemos entrenado en casa y no es lo mismo que en un campo. El tiempo lo necesitas seguro pero creo que físicamente preparados ya estamos, lo que falta es el balón y partidos pequeños, yo estoy seguro que el tiempo que nos han dado ahora LaLiga es suficiente para estar preparados para el 11 de junio".

Y cuando vuelva el fútbol lo hará con las gradas vacías, algo que el serbio ya ha experimentado en alguna ocasión con su selección. "He jugado sin público con la selección porque fuimos sancionados en un partido contra Albania. Jugar sin público va a afectar un poco, pero son 11 finales. No vamos a tener el empuje de la afición, pero nosotros también queremos ganar y vamos a dar todo para ganar todos los partidos", ha comentado el sevillista que ha podido pasar el confinamiento con su familia: "Tenía a la familia aquí porque coindició que vinieron para ver los partidos del Betis y de la Roma. Por suerte para mí le pillaron aquí y la hemos pasado juntos".