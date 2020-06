Un sentir unánime en el aniversario de Reyes: "Aún no me lo creo"

Son muchas las personas que se han acordado de José Antonio Reyes tras cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Joaquín Caparrós ha sido uno de los primeros a través de unas emotivas palabras en las redes sociales. "Hoy hace un año que nos dejó uno de los mayores talentos, por no decir el mayor, que nos ha dado la carretera de Utrera. Aún no me lo creo. Te marchaste siendo un mito y lo seguirás siendo de por vida. Te echamos mucho de menos, José Antonio", escribía en Twitter.





Hoy hace un año que nos dejó uno de los mayores talentos, por no decir el mayor, que nos ha dado la carretera de Utrera. Aún no me lo creo. Te marchaste siendo un mito y lo seguirás siendo de por vida. Te echamos mucho de menos, José Antonio. pic.twitter.com/sK2VX0OJYa — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) June 1, 2020

?? Desde chico iba a la Bombonera, pero la vida se lo llevó al cielo, tercer anillo de la Bombonera€ Y para honrar la muerte de mi amigo, ahora el estadio es una caldera€????



Te seguimos soñando, José Antonio.#ReyesLeyenda — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) June 1, 2020

?? un año sin ti... pic.twitter.com/7Fu5WIQBsS — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) June 1, 2020

?? un año sin ti... pic.twitter.com/7Fu5WIQBsS — Juan Torres Ruiz (@JuanCala_16) June 1, 2020

????? ¡Buenos días, cordobesistas!



Hoy se cumple un año de la trágica pérdida de uno de los héroes de la gesta más épica que se recordará en la historia del cordobesismo ????



Gracias por todo, #EternoReyes. Tu Reino ??? no te olvida. pic.twitter.com/FE9Q72qoWn — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) June 1, 2020

Tu pueblo no te olvida ???? ??

1??0?? ?? pic.twitter.com/zJ7C45ZswG — C.D. UTRERA (@UTRERACD) May 31, 2020

Las leyendas son eternas.

Un año sin ti, José Antonio.



No te olvidamos, Reyes. ? pic.twitter.com/O4lZREzfZl — LaLiga (@LaLiga) June 1, 2020

Siempre en nuestros corazones querido amigo... ???????? pic.twitter.com/uqEVYKi1OL — Nicolas Pareja (@nicopareja21) June 1, 2020

Pero no solo Caparrós, también el, el club de su vida, el, elo la. También futbolistas, siendo Juan Cala o Nico Pareja unos de los primeros en recordar al utrerano,