Fernando y el derbi: "Espero poder jugar contra el Betis, pero..."

"Espero poder jugar contra el Betis, pero no se sabe lo que puede pasar. Estoy entrenándome, trabajando mucho para poder jugar. Es un partido que todos queremos disputar. De la lesión estoy bien, pero, para coger la condición física, necesitamos más tiempo. No hemos tenido mucho margen para entrenarnos. Esperamos poder estar la próxima semana al cien por cien, hacer un buen partido y ganar, que es lo más importante", afirmaba Fernando Reges en el programa de 7TV Sevilla 'Minuto 91', donde, lógicamente, se centró en el derbi, pero no sólo en esa cita.

"Van a ser partidos muy complicados. Físicamente, necesitaremos tres o cuatro partidos para estar al cien por cien, pero, a partir de la tercera o cuarta jornada (tras el regreso), estaremos todos igual", asegura el pivote brasileño, que entiende un hándicap importante lo de actuar a puerta cerrada: "Perdemos mucho, porque nuestra afición es muy fuerte, pero es lo que nos ha tocado. Va a ser difícil, porque nos apoyan mucho". Y ni siquiera ve el parón como una ventaja en lo personal pues iba a tener difícil llegar a final de temporada en otras circunstancias: "Esto no ha beneficiado a nadie; es como empezar otra temporada. Jugadores que estaban muy bien ahora no lo estarán. Esto es difícil para todos los equipos".

Fernando, que echaba la vista atrás para aseverar que "es muy difícil pelear con Barcelona y Real Madrid, que tienen grandes jugadores", cree que hay que ser justos con la campaña del Sevilla: " Estamos contentos siendo terceros. Espero terminar la temporada en el 'top 4'". Para terminar, defendió a sus compañeros Ocampos, Banega, Franco Vázquez y De Jong, tras la polémica por saltarse el confinamiento para celebrar una fiesta: "Todos nos podemos equivocar y hacer cosas sin pensarlo. Son cosas que pasan. Lo más importante es que han pedido perdón; eso ya está olvidado y seguimos con la vista al frente".