Perotti y el Sevilla: "Va a ser lindo y emotivo"

Si algún jugador de la Roma espera con ganas el enfrentamiento de la Europa League contra el Sevilla FC ése es Diego Perotti. El que fuera jugador nervionense tenía muchas ganas de poder visitar el Sánchez-Pizjuán con las gradas llenas pero de poder hacerlo, será muy diferente. "Me tocaba volver a la que siempre consideré mi casa y ante un rival muy duro, con tanta experiencia en la Europa League. Puede considerarse como uno de los candidatos a ganarla. Quizás hubiera preferido otro rival más fácil pero es lindo. No sé si será en campo neutral o dos partidos sin gente. Va a ser distinto, pero espero volver a la ciudad y ver a la gente. Yo crecí allí, me hice adulto y le tengo un recuerdo grandísimo. Siempre que tengo unos días voy y es una ciudad y un club que me marcaron. Enfrentarlo, para mí, siempre tiene un sabor especial", ha reconocido el argentino en los medios oficiales del club nervionense.

En cuanto al partido contra el Sevilla, el atacante ha explicado que el jugar sin público es algo que puede favorecer a los intereses de la Roma: "Va a ser lindo y emotivo. Todo esto lo mancha un poco porque no va a ser lo mismo que el Sevilla no vaya a tener a su gente. Quizás ahí salgamos beneficiados porque conozco a la afición y sé que da ese plus. En cualquier caso va a ser un lindo reencuentro porque al final entre el filial y el primer equipo estuve casi siete años y es mucho tiempo. No es normal que un chico que otro país esté tantos años en un club. Me habría gustado irme de otra manera pero siempre tendré un cariño especial porque me dio mucho y le estaré agradecido".

El argentino se deshizo además en elogios hacia la plantilla sevillista y su cuerpo técnico: "Ayer hablaba con un amigo y hacíamos el uno contra uno de un equipo y otro. Tiene grandes jugadores y un entrenador con mucho nombre. Siempre me gustó y tiene la capacidad para pelear con los grandes. Ganar tres UEL seguidas pocos lo pueden hacer y ha traído jugadores que han explotado aquí para irse a los mejores equipos del mundo. Es un club que tiene en su gente un aliciente en los momentos en los que las cosas no van bien y sacan esa fuerza extra. Será difícil para nosotros, aunque en estos dos meses hemos podido estudiarlos mejor para encontrar sus debilidades. Va a ser un partido equilibrado, con dos equipos a un mismo nivel y una eliminatoria muy linda".

Y hablando de la plantilla, Perotti destaca sobre todo a uno de sus jugadores, su compatriota Ocampos: "Lo conocía, pero en el Sevilla explotó sin duda. El nivel de hoy no se lo vi en el Genoa y en el Milan. En el Marsella no lo seguí tanto, pero ahora se destapó como goleador, puede jugar por los dos lados y es muy fuerte. Italia lo mejoró mucho porque se genera mucho roce y no hay tanto espacio. En España tienes más metros y darle la oportunidad de girarse le abre muchas puertas y por ello está al nivel que está".

El exsevillista también repasó su etapa en Nervión. El argentino nunca olvidará sus primeros meses en Sevilla, recién llegado de Argentina. "Cuando uno se va de su casa con 18 años no es fácil la adaptación, encontrarte viviendo solo... El idioma ayuda y hace que uno se adapte mejor, así como compañeros que me ayudaron muchísimo como Fazio y Armenteros, que me trataron como a un hijo. Yo iba a casa de Emiliano a almorzar y cenar todos los días, así durante dos años. Tuve mucha suerte, pero además siempre traté de pensar solo en el fútbol y hacer las cosas bien" ha recordado el jugador de la Roma, que también lamentó las continuas lesiones en su etapa final en el club blanquirrojo: "Fue realmente desesperante. No dejé de jugar y no me retiré porque amo este deporte y sentía que podía jugar. Siempre dije que no soy un fenómeno pero sé que mi nivel le puede servir a un equipo. Era difícil tirar la toalla, pero cuando el cuerpo no te lo permite es complicado. En mi caso, las lesiones musculares no eran graves pero no podía encadenar entrenamientos sin saber el motivo. Nunca pude saber qué hice para dejar de lesionarme porque no hay una poción mágica".