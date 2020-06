Suso, experto en derbis: "No hay favoritos, pero la clasificación está ahí..."

Posiblemente, se trata del derbi más esperado de la historia. Casi tres meses después de lo previsto, Sevilla FC y Betis se verán las caras este próximo jueves 11 en el Sánchez-Pizjuán. Será el primer duelo cainita para Suso, que no podrá sentir toda la intensidad de estos choques por la ausencia de aficionados en las gradas. Pero el gaditano es todo un experto en estas lides. Ha jugado algunos de los derbis más importantes de Europa y no se arruga. Eso sí, sigue la línea marcada desde el club por Monchi y José Castro. El respeto al conjunto verdiblanco es máximo. "En un derbi no hay favoritos", insistió el gaditano en su entrevista con ESTADIO Deportivo.

- En su carrera ha jugados ortos derbis de renombre en Liverpool, Milán y Génova. ¿Qué recuerdo tiene de ellos y cómo le fue?

- El de Liverpool fue en mi primer año profesional, y cuando eres joven pues es diferente, mucho más nervioso, en un club tan grande, un partido tan importante.... fue muy bonito, la verdad. Ya después en Italia jugué con el Genoa ante la Sampdoria y me fue muy bien porque metí dos goles, y con el Milan he tenido la suerte de jugar varios, de local y de visitante, y son partidos que durante la semana se nota que son diferentes. En este caso, en mi primer derbi aquí, nos ha pillado después de un largo confinamiento, en el que todo el mundo está deseando que vuelva el fútbol, y no puede haber mejor regreso que este partido. Una lástima por los aficionados porque no van a estar presentes, pero espero que sea un partido muy bonito.

- Ya le habrán comentado cómo se vive aquí la rivalidad, aunque no habrá tenido mucho contacto en estos días con los aficionados para empaparse de ello.

- Desde que pasó esto, la verdad es no salgo a la calle para nada, ni para comprar, pero si a lo que ya de por sí tiene de especial este partido le añades que llevamos dos meses parados, que tampoco vamos a tener amistosos para probarnos... creo que eso le da un punto más para concienciarte de que va a ser un partido muy difícil y duro, en el que ninguno de los dos equipos vamos a estar físicamente al cien por cien. Pero en cualquier caso, sí que se respira aire de ser un partido diferente a los demás.

- Será raro en un Sánchez-Pizjuán vacío.

- Yo nunca he jugado a puerta cerrada. Cuando vine, miré el calendario y me fijé en los partidos más bonitos que quedaban por jugar, entre ellos el derbi. Me habría encantado que hubiera sido con público, pero ha sucedido una catástrofe y nos tenemos que adaptar.

- Con o sin aficionados, el pique no falta. Loren dijo que ve al Betis "por encima" en lo deportivo y las reacciones se han sucedido.

- Él tiene su pensamiento. Yo llevo poco tiempo aquí, pero en los últimos años el Sevilla ha estado muy fuerte en Europa. El Betis tiene un grandísimo equipo, un gran entrenador, muy buenos jugadores... Nosotros lo que tenemos que hacer es concentrarnos en ganar ese partido. Si él opina eso, está muy bien por su parte, yo lo respeto mucho, aunque la clasificación también está ahí... Pero yo siempre digo que en un derbi la clasificación no cuenta, no importa si uno va último y otro primero, en estos partidos cuenta mucho lo psicólogico y puede pasar de todo.

- ¿No se siente entonces favorito?

– Yo en los derbis no veo favorito. He tenido la suerte de jugar muchos y en estos partidos cuenta mucho la cabeza. Y ahora sin público va a ser si cabe más difícil y lo va a hacer diferente.

- Lógicamente, el equipo local es el que más pierde al jugar a puerta cerrada.

- Para nosotros habría sido un plus contar con nuestro público, porque en los momentos difíciles en los que hay que apretar, eso se nota. Habría sido muy bonito y un poco más fácil jugarlo con nuestra afición en el campo.

- ¿Y cómo llega el equipo al derbi?

- Entrenar siempre es diferente a jugar. Hemos estado mucho tiempo parados, en una situación desconocida para todos y ahora vienen muchos partidos de golpe y la preparación quizás no ha nido la óptima, porque las condiciones no lo han permitido. Pero yo veo al equipo muy metido, con ganas de que arranque esto porque nos quedan once finales

- ¿Ganar el derbi sería un impulso moral?

- Pues sí, quizás este partido suponga algo más de tres puntos por el aspecto psicológico. Empezar con un partido tan importante como un derbi y hacerlo con victoria sería muy importante para la cabeza, porque no daría más confianza para lo que queda.