Reguilón: "¿Favorito para el derbi? Lo mejor es responder en el campo"

La capital de Andalucía derrocha aroma a derbi por los cuatro costados. A falta de sólo 72 horas para que Sevilla FC y Real Betis se enfrenten en el Ramón Sánchez-Pizjuán, este jueves a las 22:00 horas, en el choque con el que se reanudará LaLiga. Las declaraciones en uno y otro bando adquieren el tono propio de la previa de una cita grandiosa y no faltan los piques y los dardos acerca de quién llega mejor al duelo cainita. El último en pronunciarse ha sido Sergio Reguilón, quien opina que este tipo de cuitas se deben dirimir sobre el verde.

"Estamos bastante metidos en lo que hay que hacer y jugar nuestro partido. Yo eso de quién llega mejor me gustaría verlo y demostrarlo en el campo", ha manifestado el carrilero izquierdo del Sevilla, quien, no obstante, mostró todos sus respetos al Betis y auguró un encuentro muy complicado, como cree que suelen ser todos los derbis. "Tiene una muy buena plantilla, con grandes jugadores. Es un buen equipo y será difícil ganarles, pero estamos trabajando bien para poder disfrutar de una victoria", ha añadido en una entrevista en Canal Sur TV.

"No sé si la ausencia de afición iguala el derbi, pero, desde luego, no tener a nuestra gente nos perjudica un poco. Por desgracia, no podré vivir toda esa locura que me han contado que se vive ese día. Me queda la espinita de perderme el ambiente en el hotel de concentración, en el estadio... de vivir este día con nuestra gente. A pesar de todo, estoy seguro de que nos apoyarán desde sus casas como hacen siempre", ha indicado Reguilón sobre el hándicap de jugar a puerta cerrada y preguntado por la pasión con la que vive estos choques, como prueba el desternillante vídeo de su celebración en el vestuario visitante del Benito Villamarín, tras ganar el primer derbi de la temporada (1-2).

Ganar al Betis es, a su juicio, el primer paso en esa carrera por la Champions; en la que el Sevilla parte desde un cómodo tercer puesto, pero donde no hay espacio para la más mínima relajación, por lo mucho que aprietan Real Sociedad, Getafe, Atlético o Valencia: "Tenemos poco margen por detrás, es lo boniuto de la competición, lo mágico de LaLiga, no te puedes relajar en ningún momento de la temporada".

Reguilón admitió sentir un "cariño especial" por Julen Lopetegui, con el que coincidió en el Real Madrid y que puede resultar decisivo en el futuro del lateral zurdo en el Sevilla. El vasco, según ha relatado, está incidiendo mucho en el factor emocional en estos días: "Nos transmite un mensaje de fuerza, de energía. Quiere que acabemos la temporada como toros y nos estamos entrenando muy bien. El derbi es un plus especial para coger esa fuerza y esperamos conseguir la victoria".