La afición sevillista se 'enciende' con un video

Los clubes han pedido moderación, que no haya aglomeraciones y que los aficionados se queden en sus casa y vean el derbi por la tele, pero eso no va a impedir que las aficiones les demuestren a los jugadores lo importante que es este partido. Hoy lo reconocía Sergio Canales, que se siente alentado a través de las redes. Y así se sentirán todos los jugadores sevillistas, sobre todo si ven el espectacular spot promocional que ha creado la Federación de Peñas del Sevilla F.C. para este derbi.



Bajo el lema 'Siente nuestro aliento', con él pretende crear a través de las redes el mismo clima que habría si pudieran estar alentando en los aledaños y en el propio Sánchez-Pizjuán. Solicitan a los seguidores que manden fotos de cómo van a vivir el Sevilla-Betis y de las pancartas, y que con ello, los futbolistas sientan la importancia que para todo el sevillismo tiene este encuentro.



No te pierdas el video...







Que todas nuestras peñas pongan foto de sus pancartas y nos manden fotos de como vivirán el derbi el jueves.@SevillaFC#SienteNuestroAliento#Elgranderbi#Tuquereresmipoder https://t.co/BY5crWkCJV pic.twitter.com/mN1GGqjJl4 — F. Peñas Sevillistas (@fpsevillistas) June 9, 2020