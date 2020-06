Suso: su pasado, su futuro y sus sueños por cumplir en el Sevilla

El fútbol se abre paso de nuevo una vez que la pandemia del coronavirus comienza a remitir en nuestro país. Han sido meses de incertidumbres y miedos. Es algo que el sevillista Suso no esconde. Era de los partidarios de que LaLiga no se reanudase. Pero ahora, sus cinco sentidos están puestos en el balón y en su primer derbi hispalense.

En la tercera parte de su entrevista con ESTADIO Deportivo, después de analizar el duelo de este jueves ante el Betis y de 'pedir' a Monchi un fichaje, el talentoso futbolista gaditano habla de sus objetivos a corto y largo plazo y de su deseo de echar raíces en el Sevilla FC.

- Usted era uno de los que pensaba que no se iba a reanudar LaLiga.

- Yo he tenido miedo, la verdad, porque la cosa estaba muy mal. No era el momento más oportuno siquiera de hablar de fútbol, con la cantidad de personas que se estaban muriendo y las vidas que había en juego. Lo primero era la salud no y no había ganas ni de hablar de fútbol. Ahora, por suerte, el virus se ha controlado bastante y sí entiendo que se puede volver.

- Y en estas once finales, el gran objetivo es amarrar la Champions.

- Es lo que queremos todos. Antes del parón el equipo estaba en un buen momento de juego, nos llegó en una etapa que no nos convenía demasiado, pero en estos días he visto al equipo entrenar muy bien, muy enchufado y vamos a darlo todo para mantener esa plaza de Champions.

- Si se logra el billete para la Champions, además, Suso se quedaría más allá de 2021.

- Sí, esa es una de las condiciones por las que me quedaría más allá de la cesión y es lo que deseo. Yo estoy muy contento aquí, el Sevilla es un gran club, pero lo importante ahora es amarrar esa plaza de Champions. Una vez que suceda, ya habrá tiempo de pensar si me quedo, si el club me compra o lo que sea.

- ¿Por qué decidió cambiar de aires en enero?

- El Sevilla con Monchi ya me había intentado fichar varias veces y ahora en el Milán había de nuevo muchos cambios, con la propiedad, de entrenador... Esas son situaciones difíciles para un jugador y pensaban que allí ya no iba a poder seguir creciendo como futbolista. Creí que era el momento perfecto para salir y mejorar. Cuando surgió esta posibilidad, yo siempre había estado interesado en jugar en el Sevilla, tenía muchas ganas de venir y gracias a Dios esta vez se pudo hacer.

- ¿Es una presión extra que Monchi llevase tanto tiempo detrás de su fichaje?

- No, presión no. Yo creo que en los pocos partidos que pude jugar antes del parón, ya he mostrado algo de lo que puedo hacer. Evidentemente me queda todavía mucho por dar, pero presión no siento, los buenos jugadores saben jugar en todos lados.

- Sólo había jugado en LaLiga una campaña, con el Almería en la 13/14, pero se ha consagrado en Italia. ¿Hay notado una gran diferencia?

- El fútbol aquí es más técnico, más rápido, se juega mejor al fútbol en definitiva. En Italia es mucho más táctico, a la hora de defender los equipos se encierra más y mejor, salen menos a la presión, intentan menos jugar en definitiva. LaLiga es más vistosa para la gente y para el propio jugador.

- Y, además de disfrutar del fútbol, tiene más cerca a la familia.

- Llevo desde los 16 años fuera de casa y venir a Sevilla también me permite estar más cerca de los míos, que desde que era un crío he estado siempre alejado de ellos. Venir aquí era también un punto bastante importante para mi vida privada.

- ¿Cómo fue salir de su casa tan joven?

- Imagínate... Yo siempre había estado con mis padres, aunque en la residencia del Cádiz sí había chavales de otros sitios. Salir de ahí e irme a otro país, con otra cultura tan diferente... los primeros meses fueron duros, pero me adapté muy rápido, aprendí el idioma también porque cuando eres joven es más fácil y me alegro de haber tomado aquella decisión.

- Habla mucho de la Champions, pero en agosto les espera también la Europa League.

- Se va a hacer largo, después de tanto tiempo parado ahora vienen muchos partidos, con el calor del verano... va a ser diferente a lo que estábamos acostumbrados, pero con muchas ganas porque vienen partidos muy bonitos. En Liga tenemos que defender el puesto que tenemos y en la Europa League hacer un buen papel porque es la competición del Sevilla.

- ¿Sueña con un título?

- Por lo menos darle una alegría a la gente, aunque sea una... con la Champions o ganando la Europa League.

Aunque no haya celebración en la calle. Imagínate lo raro que sería, o una final sin gente en la grada. Ni me lo imagino porque nunca lo hemos vivido.

- Ahora, con sólo 26 años y tras una larga carrera en grandes clubes, ¿cuál es el objetivo personal de Suso?

- Vine porque quería ser mejor futbolista y creo que el Sevilla es un club perfecto para ello, porque tiene grandes jugadores y un entrenador que te puede enseñar muchas cosas. El primer paso es llegar a la Champions. En estos últimos años en el Milan he jugado la Europa League pero no la Champions y yo pienso que los grandes clubes y los grandes jugadores deben jugar la Champions. Por ir pasito a pasito, el primero sería ese

- ¿Y la selección? Con una Eurocopa a la vista...

- Es otra de las cosas por las que vine. Estar aquí en LaLiga de algún modo te acerca a la filosofía de la selección. Creo que estaba en el buen camino, Luis Enrique estaba contando conmigo y me veo con posibilidades de estar ahí.