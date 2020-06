Castro: "El Sevilla debe jugar el derbi al 200% y dedicar un triunfo a Campanal"

Faltan sólo unas horas para el El Gran Derbi y los nervios y la emoción flotan ya en el ambiente por mucho que el duelo que enfrentará al Sevilla FC y al Real Betis este jueves, a las 22:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, tenga que jugarse sin público. Qué duda cabe de que el espectáculo se verá resentido; pero desde los clubes se afanan en remarcar la importancia de preservar la seguridad y garantizar la salud. En este sentido, el presidente nervionense, José Castro, asume que ver las gradas vacías en un precio que la situación exige pagar y no esconde su ilusión por volver a ver rodar el balón.

"Estamos ilusionados porque vuelve el fútbol, vuelve LaLiga y lo hace a base de este trabajo que hemos hecho tanto desde LaLiga como desde los clubes. Estamos de enhorabuena porque el fútbol es muy importante, pero es verdad que vuelve sin público. Nuestros aficionados no estarán y hasta entonces no podremos decir que el fútbol ha vuelto al cien por cien", ha manifestado Castro en una entrevista en La1 de TVE.

Será un partido distinto, pero lo será para todos y no por ello habrá menos emoción, considera el utrerano: "Será algo diferente porque hay una gran pasión en los derbis y parte de esa emoción la dan el colorido y el ánimo del público. Pero hay que ser responsables porque vivimos una situación extraordinaria que hay que respetar".

Castro ha asegurado ser optimista y espera que las dos aficiones se comporten de manera responsable y que no haya que lamentar concentraciones en los aledaños del estadio: "Hemos dado el mensaje desde el club de que no es conveniente. Deben verlo en sus casas con su gente porque es momento de eso. Hay que ser responsables y las aficiones del Sevilla y el Betis lo son y van a demostrarlo". "En Sevilla hay más de 100.000 abonados entre los dos clubes, es la ciudad más futbolera de España y no creo que en otro sitio se viva el fútbol con la misma pasión que aquí", ha añadido, poniendo en valor ese derbi.

El empresario utrerano confía en que el buen trabajo realizado estos meses por los profesionales del equipo blanquirrojo y, en caso de ganar, tiene muy claro a quién quiere dedicarle la victoria. "Hay que jugar al 200 por cien para dedicárselo a la afición y a Marcelo Campanal, nuestra leyenda, fallecido hace sólo unos días", ha asegurado, a modo de arenga para los suyos.