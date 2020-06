Lopetegui, sobre el derbi, los cambios, las aglomeraciones y una rara 'pretemporada'

Con la duda de Ocampos y tal vez de Suso, Lopetegui afronta este regreso del campeonato ilusionado, con esperanzas de que su equipo sepa afrontar todos los retos que se le presentan en estos cuarenta días y empiece demostrándolo en un Sevilla F.C. - Real Betis que le motiva, al que le tiene mucho respeto y al que habría gustado llegar mejor de lo que lo ha hecho.



Así llega al reestreno

"Con muchisimas ganas de volver a competir. Lo haremos en circunstancias que hace tres meses eran inimaginables y que nos obligan a adaptarnos a un contexto diferente. El derbi se va a jugar y vamos a tratar de adaptarnos a la situación y de superar a un buen equipo".

La novedad de los cinco cambios

"El planteamiento inicial es el mismo, la diferencia es que tienes dos cambios más y eso te permite tener más gente en el campo para afrontar situaciones diferentes, ya sea un cambio físico o para un cambio tactico. Tener cinco cambios no significa que lo vayas a usar. Cada partido es un melón por abrir. Es una alternativa, pero no una obligación. Veremos cómo puede afectar al equipo y estaremos alerta en ese aspecto.

¿Cuántos partidos de fútbol 11 se han hecho?

Muy poco, porque hemos tenido ocho entrenamientos con todo el grupo. Somos, con el Betis, el que menos ha tenido, el que va a arrancar más pronto. Nos habría gustado tener más plazos para afianzar los aspectos del juego y hemos tratado de aprovechar el tiempo para llegar lo mejor posible a este partido, todo un Sevilla-Betis, ahí es nada; un partido que tiene un componente emocional aparte de lo físico.

Cuatro partidos en diez días...

"Creo que me equivocaría si me quejara porque es algo que no puedo controlar y tenemos que adaptarno. A partir de ahí ver la parte positiva y adaptarnos porque es lo que ha tocado. Con esa mentalidad vamos a tratar de afrontar esa situación. Así lo hemos hecho en esta situación de entrenamiento tan extraña. Ahora viene el Betis, un partido histórico que va a a ser la primera vez que se va a jugar en estas circunstamcias, que se va a ver en todo el mundo. Nosotros nos hemos preparado muy bien para llegar centrados y competir lo mejor posible ante un gran rival".

Maratón, a nivel mental

"lo hemos hablado, comentado... sabiendo lo que podemos hacer para que no nos sorprenda el contexto que nos vamos a encontrar. Hemos visto los partidos de Alemania, que juegan cada semana. Aquí será diferente, porque va a ser todo partido, previa y postpartido. No va a haber tiempo de entrenamientos. Hay que afrontarlo sabiendo que es un partido de fútbol y que todos tenemos la ambición de lograr esos puntos. Hay que adaptar la respuesta a una nueva normalidad".

Temor por las aglomeraciones

"Yo estoy preocupado por la alineación, por si recupero o no, por cómo vamos a jugar... no por eso. Entiendo que cada organismo competente estará preocupado por las medidas a tomar. El mensaje que yo mando a los aficionados es el de la responsabildiad y en que hagan caso a las fuerzas del orden. Nos gustaría tener el campo lleno pero no es el caso".

Es favorito el Sevilla...

"No existen favoritos en un derbi ni existe clasificación, sólo dos equipos con una gran pasión. Somos dos buenos equipos y el Betis es una gran plantilla, que esta muy bien dirigida. Nosotros estábamos bien cuando paramos y pretendemos volver a estarlo. Lo que habrá que hacer es competir en el campo".

El Betis, preocupa

Es un equipo muy completo,con mucha velocidad, muchos recursos... tiene una gran plantilla y ha crecido mucho en los últimos partidos. Tengo el máximo respeto a su plantilla y al club. Y a partir de ahí tengo también la ilusión para hacer un gran partido y ganar a un gran equipo".

¿Cómo ha sido esta pretemporada?

"El equipo ha trabajado muy bien desde que empezamos el confinamiento. Se hicieron diferentes etapas, primero en casa y luego el césped, y ahí nos habría gustado tener más fases para entrenar a nivel colectivo. Ahí, las medidas que han tomado son las que ha creído que son las mejores. Todo lo que se ha hecho ha sido con la mejor voluntad y nosotros tenemos que adaptarnos como profesionales. A partir de ahí sacar el todo lo positivo y tratar de volver bien a este partido. El Sevilla-Betis también merece que nos demos la enhorabuea, hace unos meses era una utopía y hoy el derbi es una realidad.

Punto físico con respecto a una pretemporada normal

"Hay un matiz diferente y es que en una pretemporada hay ocho amistosos y aquí sólo ocho entrenamientos. Esperamos presentar una buen nivel físico. Sí hemos tratado de que los chicos lleguen en su mejor momento, pero no se puede comparar con una pretemporada normal".

Ambiente en el Sánchez-Pizjuán

"Tenemos que apretarnos todos, se va a escuchar todo y tendremos que tener cuidado con lo que decimos. También va a ser más positiva la comunicación entre jugadores. Es un escenario y contexto nuevo al que vamos a tener que adaptarnos".

Banega y Nolito... a días del fin de su contrato

"Están igual que siempre, trabajando fenomenal. Están en unas cricunstancias diferentes y su respuesta es magnífica. Son situaciones contractuales que pueden matizar cosas, por eso les daría un diez en el aspecto de compromiso y de trabajo".