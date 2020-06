El 'Kun' Agüero atiza al sevillista Fernando Navarro en vídeo: "Hijo de mil..."

A las puertas de un partido intenso como pocos, el derbi de esta noche entre Sevilla FC y Betis, el argentino 'Kun' Agüero ha rememorado otros calientes duelos de su etapa en LaLiga, los que disputaban el Sevilla FC y el Atlético de Madrid, que en los últimos tiempos han avivado una rivalidad que hace saltar chispas en cada encuentro entre ambos.



Pero Agüero se ha referido a un caso concreto, desvelando que mantuvo un especial pique con el sevillista Fernando Navarro, ahora mano derecha de Monchi y ex capitán de un Sevilla FC con el que levantó la Europa Leage en Varsovia.



Tan desesperado tenía Fernando Navarro a a Agüero que éste le propinó una durísima patada, la cual ha mostrado y justificado en un vídeo en el que repasa sus mayores patadas, encendiéndose al llegar al caso con el lateral zurdo nervionense.



"Que linda patada esa, esa sí fue linda. Y lo digo y no tengo problemas ¿Sabéis por qué le pego? Porque ya venía de varios partidos con el Sevilla. El 'botón', en los córners, el hijo de mil... me pellizcaba, me agarraba pero bien... Y no lloré al árbitro. Entonces dije: 'loco no pellizques más, márcame bien. Pero otro córner y seguía y seguía... Vamos a Sevilla, y lo mismo, me apretaba y me dolía. Y yo, recaliente, dije: 'le voy a pegar una patada a este... pero bien, que la sienta'. No me pellizques más porque una vez está bien, dos también, pero ya me tomas de pelotudo y si me tomas de pelotudo dos partidos, a la tercera te va a pasar esto ¿Cuál es el problema? Fútbol, amarilla y ya está. Me pellizcó dos partidos y alguna tenía que darle", explica el actual delantero del Manchester City en el vídeo que se reproduce a continuación.





"Que linda patada esa, esa si fue linda" Soldados del Kun Aguero pic.twitter.com/4XUaGzv1gr — ?????????????? 4.0 (@maarkeelfdz) June 11, 2020