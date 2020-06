Lopetegui: "Si hubiera podido hacer diez cambios los habría hecho"

Contento por el resultado en el duelo más importante de la temporada, por mantener la tercera plaza y dar un paso más hacia el objetivo, y sobre todo, por ver que su equipo no ha perdido un ápice de su personalidad después de tres meses de parón. Lopetegui se mostró satisfecho con un resultado "justo", en un ambiente raro, en el que echó de menos a sus aficionados y en el que tuvo que lamentar el esperado desgaste, que no sabe cómo le pasará factura de cara al partido de este próximo lunes. Este Sevilla F.C.-Betis no lo podrá olvidar.



Un triunfo justo

"Contentos por los tres puntos y porque el equipo ha sido justo acreedor de ellos. Hemos sido superiores y los merecíamos. Hemos plasmasdo esa superioridad en los dos goles, pero ha sido complejo. Nos hemos movido en una situación que no conocíamos. Por eso, felicito también a todo el equipo de preparación física por el enorme trabajo que han hecho. Los chicos han terminado muy cansados, con calambres. Son pocos entrenamientos de 11 contra 11".



La nueva 'normalidad', similar a la antigua

"Era una incógnita para todos los equipos. No ha sido una pretemporada normal. Sólo hemos podido hacer once contra once en tres ventanas de 40, 50 y 70 minutos. Han trabajado mucho y los chicos han sido muy responsables. Siempre se puede mejorar, pero el equipo ha estado bien en actitud y con sentimiento de equipo importante. Hemos estado muy bien".



Dedicado a los sevillistas

Ocampos ha estado con dudas hasta el final. Hoy nos ha animado a meterlo en el once. Suso no ha podido estar. Munir ha hecho un gran partido y también nos hemos sentido arropados por los sevillistas, a ellos les dedicamos este triunfo. En momentos de pocas alegrías merece la pena y va por ellos".



Dominio del partido y sensaciones sin publico

"El ambiente es el que es y nos tenemos que acostumbrar. Pese a ser a puerta cerrada le hemos dado la misma intensidad e importancia. Requería de una fuerza mental importante y el triunfo va para todos los sevillistas que están en sus casas y que hoy dormirán felices".



Muchos han acabado tocados

"Si hubiera tenido la posibilidad de hacer 10 cambios los hubiera hecho. Muchos jugadores han terminado tocados, pero espero que no sea nada grave. Han terminado al límite, algo normal porque no hemos tenido los plazos para competir a este nivel. Es antinatural. Hhan tenido corazón para ir más allá. Hay muchos que han terminado con cositas y mañana evaluaremos mejor. Esperamos que no haya nada importante. Estos 11 partidos van a requerir de toda la plantilla".

La jugada clave: el penalti

"No he podido verlo todavía. Me han dicho que era penalti, pero no lo he visto. Humildememnte, al margen del panalti creo que mereciamos los tres puntos, pero no lo he podido ver".