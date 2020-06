Óliver: "Sentimos el campo lleno por el cariño de la afición"

Óliver Torres, centrocampista del Sevilla FC, ha valorado el triunfo nervionense en la radio oficial del club. "Se ha visto un equipo sólido, comprometido, lo que hemos trabajando en este mes lo hemos plasmado en el terreno de juego y ahí hemos empezado a ganar el partido", ha dicho el extremeño, que no ha notado el peso de los minutos tras el parón: "Me he sentido bien, he procurado estar cerca de Luuk, he sabido darle la calma que necesitaba el partido, no era fácil volver tras tanto tiempo sin competir, ahora a seguir trabajando y ayudando a mis compañeros".

"Sabemos de la importancia del partido para toda la ciudad, era un contexto diferente pero sentimos el campo lleno por la ilusión de la gente y el cariño que nos mostraban. Es un gran trabajo de todo el equipo y de todos los chicos del filial que dan todo, somos una familia y creo que la victoria de hoy es la recompensa a todo eso", ha explicado el sevillista que ya piensa en el choque ante el Levante: "Al final trabajar sobre victorias es mucho más alegre y divertido, hay que quedarse con la victoria pero desde ya a mirar los errores para mejorar, contra el Levante será muy difícil".



Fernando y las "10 finales para seguir ahí"

También pasó por la zona mixta Fernando, autor del segundo gol sevillista. "Hemos tenido tres o cuatro semanas para hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos, ha sido muy duro porque yo he estado sin entrenar más tiempo, ha sido un poco más difícil pero al final he jugado los 90 minutos. Sabíamos que iba a ser difícil, el Betis es un buen equipo pero ganamos que es lo importante", ha reconocido el brasileño en SFC Radio.

"Partido a partido vamos a ir a mejor, nos quedan 10 finales para seguir ahí donde estamos. Ha sido una sensación muy rara jugar sin nuestra afición porque nos ayuda mucho, esta victoria es para ellos y esperamos ganar los próximos partidos también", ha finalizado.