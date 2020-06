Sevilla FC-Real Betis: Un derbi con el eco de la pasión

Vuelve el fútbol, vuelve la ilusión. Cuando el coronavirus pulsó el botón de pausa en la práctica totalidad de las competiciones del planeta, quedaban sólo tres días para El Gran Derbi. Las últimas horas antes de cada duelo entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, por las enormes pasiones que mueven ambos clubes, se suelen hacer largas e intensas. Sin embargo, esta previa ha sido interminable, la más larga de toda la historia. Tres meses sin fútbol. Tres meses sin ni siquiera pensar en ver rodar un balón. Tres meses trágicos, viendo con dolor, rabia e impotencia como la cifra de fallecidos -es decir, el número de familias rotas- no paraba de crecer a un ritmo vertiginoso e imposible de digerir. Tres meses con el corazón encogido, echando de menos a los seres queridos y confinados por un Estado de Alarma histórico con graves consecuencias, también económicas. Tres meses con muertos y ERTE en todas las conversaciones.

Hoy, a las 22:00 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, LaLiga regresa y lo hace con el partido de los partidos, con El Gran Derbi de la capital de Andalucía como inmejorable pistoletazo de salida a 11 jornadas en un formato comprimido de 40 días con encuentros a diario. El fútbol llama por fin a la puerta, pero no aún a la de los estadios, sino a la de las casas. El esperadísimo Sevilla-Betis de hoy, determinante en las aspiraciones europeas de los dos equipos hispalenses, es muy importante para ambos; ya que decidirá quién toma impulso para el maratón final y quién llega soportando una losa pesada. No obstante, la enseñanza que deja esta previa del nunca acabar es que lo más importante de todo sigue siendo la salud.

Más allá de arengas emotivas como la del exverdiblanco Dani Ceballos y de encendidos cruces de declaraciones como los de Loren, Feddal, Poli Rincón o Capi, por un lado, y los Del Nido, Caparrós, Dani Alves o Reguilón, por el otro bando, han destacado los llamamientos a la responsabilidad ciudadana. Se puede discutir quién llega mejor a esta cita, a quién le ha perjudicado más el parón o quién domina en la ciudad... Eso es la salsa de este manjar llamado fútbol; pero si en algo coinciden en Nervión y en Heliópolis es en enviar mensajes de prudencia. Si importante es derrotar al eterno rival, aún más decisivo es vencer a la Covid-19.

Por eso, Sevilla y Betis se han dedicado en los últimos días a rogar a los aficionados que eviten aglomeraciones masivas antes el alto riesgo de contagio y de rebrote de la pandemia. Piden que no acudan a los hoteles de concentración a animar a los equipos, como suele ser habitual, y sobre todo reclaman que no se acerquen a las inmediaciones del estadio, que estará acordonado por un fuerte despliegue policial. A pesar de jugarse a puerta cerrada, el choque ha sido declarado de alto riesgo. Este derbi se juega desde casa. Sevilla no sólo puede presumir de tener el mejor derbi del planeta, los datos dicen también que el comportamiento de su ciudadanía durante el confinamiento ha sido ejemplar. Toca comportarse y poder seguir sacando pecho.

Tendrán que acostumbrarse los aficionados y tendrán que resignarse los futbolistas, a quienes espera la rara sensación de estar disputando uno de los partidos del año y, al mismo tiempo, sólo ver ladrillo y asientos plegados. Ni pitos, ni cánticos, ni bailes, ni palmas... No escucharán nada. Sólo sus propias voces y el eco. El eco de la pasión. Preparar mentalmente a sus hombres para este reto psicológico ha sido uno de los retos de Julen Lopetegui y Joan Francesc Ferrer 'Rubi' en estas tres semanas de 'pretemporada'. El otro hándicap es el físico. Por muy bien que hayan trabajado durante el confinamiento, los problemas musculares serán una constante casi inevitable.

Ocampos, Suso, Joel... nombres propios de la previa



De hecho, ya condicionan este derbi. En el equipo local, sin ir más lejos, Lopetegui ha admitido que no va a poder decidir el once hasta última hora, ya que ha optado por esperar hasta el final para ver el estado de sus extremos titulares. Preocupa sobre todo Lucas Ocampos, con una lesión en el abductor. El argentino se ejercitó ayer con el grupo, pero su concurso estará en el aire hasta casi el pitido inicial. Más opciones tiene Suso, también entre algodones por problemas en una rodilla.

Esta situación podría convertir a Nolito en la gran sorpresa del derbi. Y es que, con Fernando recuperado y con Gudelj siendo baja por sanción, el resto del equipo parece más o menos perfilado. En defensa, la dupla Koundé-Diego Carlos, con Navas y Reguilón como escuderos y Vaclik entre los palos, parece inamovible. Joan Jordán es otro de los fijos, por que las únicas dudas por decisión técnica radican en elegir entre Banega y Óliver Torres y entre De Jong y En-Nesyri. Hasta ahora, el vasco ha sido fiel al holandés, pero el marroquí pisa con fuerza con cuatro goles en sus nueve partidos con su nuevo equipo.

Algo más definido parece el once del Betis. Rubi ya aseguraba el domingo tener "bastante perfilada" su alineación y celebraba tener disponible a todo su plantel excepto a Juanmi. Cabe mencionar, eso sí, que ha tenido a Edgar González con problemas físicos que le convertían en duda y otros como Joaquín y William Carvalho han arrastrado problemas menores, de ahí que los tres sean firmes candidatos a comenzar el derbi en el banquillo y a dejar su sitio a compañeros como Guido Rodríguez, Tello y Guardado, repectivamente. Fekir es otro de los fijos y arriba está el debate de siempre: ¿Loren Morón o Borja Iglesias?

También han tenido menos tiempo de preparación Canales, con una inoportuna neumonía, y Joel Robles, que dio positivo en los test practicados a la plantilla en el regreso a los entrenamientos. No obstante, el cántabro ha demostrado estar a un nivel espectacular en los últimos entrenamientos y el portero ha progresado tanto, que el entrenador verdiblanco confirmó ayer en rueda de prensa que será el titular en detrimento del inexperto Dani Martín.

Todo esto, unido al juego que venían desplegando este curso ambos conjuntos, invita a augurar un partido disputado, con los dos equipos priorizando tener el control del balón e intentando correr los mínimos riesgos posibles, aunque eso pueda mermar su capacidad ofensiva. Confiarán en tener puntería y el que marque primero va a tener una ventaja muy importante, ya que la tendencia de ambos es masticar mucho la jugada. Tanto es así, que son dos de los equipos que más pases necesitan para marcar un tanto.

Según un estudio de @ProFootballDB, el Sevilla es el tercer equipo de LaLiga que más entregas acumula antes de cada diana, con un total de 351,6 de media; sólo superado por los 358,7 del Atlético de Madrid y los 365,3 del Athletic Club, que es el que más. El Betis, por su parte, es el quinto, con 324,6 servicios por tanto. En el otro extremo de la tabla está el Getafe, el club de Primera que menos necesita mover el balón para marcar: sólo 217,5.

Europa, en juego para sevillistas y béticos



Europa marca el derbi para blanquirrojos y verdiblancos. Los locales se fueron al parón después de superar la 'mini crisis' del comienzo de 2020 y tras sumar un valioso punto en el feudo del Atlético (2-2), asentados en la tercera plaza de la clasificación, en zona Champions con 47 puntos, aunque con varios equipos pisándole los talones. Real Sociedad y Getafe (46) están a sólo un punto, los colchoneros (45) están a dos y el Valencia, que es es séptimo, queda a sólo cinco (42).

Aún más presionados están los visitantes, que encaran estas 11 jornadas en calendario comprimido como una lucha contra el reloj. La paralización del campeonato también les pilló con energías, después de una meritoria y revitalizante victoria ante un Real Madrid que llegaba líder al Benito Villamarín. Sin embargo, reanudan LaLiga desde una discreta duodécima posición (33 puntos), a nueve de distancia de su objetivo de pelear por los puestos continentales, pero con confianza en que hay tiempo para la remontada.

Todo el mundo estará pendiente del encuentro de esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, a las 22:00 horas, televisado por Movistar LaLiga y arbitrado por el siempre peculiar Mateu Lahoz. Vuelve el fútbol, vuelve la ilusión y lo hace sin público, pero con el eco de la pasión más desbordante resonando en cada domicilio de la ciudad. Que ruede el balón. Que vibre Sevilla.