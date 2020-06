Las celebraciones sevillistas, desde el himno de Renato al mensaje de Munir

La victoria del Sevilla FC en el derbi no vino acompañada de la habitual algarabía de la afición en la grada. Fue un derbi descafeinado por la ausencia de espectadores, desnivelado por Ocampos y con su ración de polémica. Pero al fin y al cabo, la alegría sevillista era la misma. Así lo mostraron en las redes sociales desde los propios jugadores, hasta otros ilustres que pasaron por el conjunto de Nervión y dejaron huella.



Es el caso del brasileño Renato Dirnei, que no dudó en compartir un vídeo en el que se le ve cantando el himno del Centenario con toda su familia. "Oleeeeee Mi @SevillaFC. Que Grande eres MiArma. Es el más Grande de Andalucía. Te Quiero MiArma", añadió el ex centrocampista en su Twitter, misma vía utilizada por otro ilustre como Kanouté, más comedido: "Enhorabuena".





C O M E ??

???? Todos juntos y para todos vosotros Sevillistas!



???? Nejlepší možný návrat po 3 m?sících bez fotbalu!



???? It feels so great to be back on the pitch with my teammates and compete again!@SevillaFC #wearesevilla #vamosmisevilla pic.twitter.com/MhSNyldmSI