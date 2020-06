Rakitic, "muy feliz en el Barça", piensa ahora en quedarse allí

"No estoy enfadado con nadie; al contrario, tengo todavía una gran relación con todos en el club y estoy increíblemente agradecido por el tiempo que he pasado en el Barça. Es solamente que, después del largo periodo que he estado aquí, quiero que la gente me hable abiertamente sobre todo. Quiero claridad sobre en qué dirección va el club. Ahora, siento que queremos tomar un camino común. No tengo ningún problema con el hecho de que haya habido muchos titulares sobre mí en los últimos años. Siempre estoy abierto a discusiones con los responsables, y prefiero eso a que sea a través de terceros. Todavía me siento muy feliz en el Barça. Mi esposa también se siente muy cómoda en la ciudad", afirma Ivan Rakitic (32) en una entrevista con el medio alemán 'Sport1'.

El croata, que cuenta con contrato en vigor hasta 2021, no ha contado con los minutos de las temporadas precedentes ni con Valverde ni con Setién, por lo que, sin la posibilidad de renovar sobre la mesa, se ha planteado en los últimos meses qué hacer con su futuro. Atlético de Madrid, clubes potentes de la Serie A y la Premier, pero, sobre todo, el retorno al Sevilla está en su mente, si bien parece que su caché sigue lejos de las posibilidades nervionenses. El mediocampista nunca ha ocultado que le gustaría volver a vestir de blanquirrojo, si bien Monchi no le ha llamado ni se antoja este verano el más propicio para inversiones de este tipo.

"Sé cómo funciona el negocio del fútbol y que somos jugadores y que los que mandan tienen que sacar lo mejor para el club. Pero tengo derecho a decidir por mí mismo qué sucede y en qué dirección quiero ir. Sólo quería aclarar eso de nuevo", añadió el futbolista nacido en Suiza, que prefiere no mirar "demasiado lejos" por el momento: "En el club saben que el Barça es el equipo perfecto para mí. Siempre firmé un contrato con la idea de cumplirlo. Todavía quiero eso. Y quiero sentirme necesario en el club. Ése es el plan. Con el coronavirus, muchas cosas serán nuevas para nosotros, los jugadores, y para los clubes españoles. Si algo te molesta, tienes que hablar. Pero la idea es que quiero quedarme aquí más tiempo. Mi cabeza y mi corazón son claros, y están en el Barça. También la próxima temporada".

El caso es que Rakitic ha dado varios bandazos, además en sus declaraciones públicas, desde que comenzó la 19/20 y comprobó que no sería fijo. Algunos creen que echa en cara al Barcelona que frustrara sus planes de irse al PSG, aunque contrasta todo ello con esta especie de declaración de amor a la entidad culé, que, en el mejor de los casos, le ofrecía una renovación a la baja y casi por compromiso. A sus 32 años, el internacional croata quiere firmar, lógicamente, el último gran contrato de su carrera.