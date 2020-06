Levante-Sevilla FC: El derbi es historia, la Champions es el presente

"Este vídeo no es para ganar el derbi, tenemos objetivos mucho más importantes". De ese modo comenzaba Monchi su arenga previa al duelo cainita del pasado jueves. Qué duda cabe de que todos en Nervión conferían una tremenda trascendencia al choque ante el Betis. Por lo que representa para la afición, para el club y porque podía suponer un vital impulso moral en este regreso de la competición con tantas interrogantes. Pero en el Sevilla FC, el alegrón de hace tres cuatro días ya es aguada pasada. Levante, Levante y Levante. Es lo único que ya importa, con la Champions como gran objetivo en el horizonte.

Lopetegui y los suyos se encargaron en el derbi de despejar las dudas. Han regresado fuertes, mentalizados y con ambición. Pero quedan diez 'finales' por delate. Y ahora, la gran incógnita es saber en qué estado llegarán los profesionales blanquirrojos a la cita ante los granotas tras el tremendo esfuerzo del derbi y apenas dos entrenamientos más como preparación, lo que será na tónica habitual en este frenético final de campeonato.

Es lógico pensar que Lopetegui introducirá varios cambios en su once para refrescarlo. Varios de sus jugadores, de hecho, acabaron con molestias. Y el viernes que viene, además, llegará al Sánchez-Pizjuán un 'miura' como el Barcelona, cita para la cual el técnico vasco podría reservar a hombres clave como Fernando, al que supliría Gudelj una vez cumplida su sanción, o Lucas Ocampos, que llegó tocado al derbi y lo resolvió con otro gran partido, gol y asistencia incluidos.

Sin el argentino, el ataque podría ser totalmente nuevo, pues Munir acabó tocado y Lopetegui podría dar entrada a Suso y Nolito en las bandas, como escoltas de En-Nesyri en lugar de De Jong. Además, también se espera la presencia en la medular de Banega, cuya ausencia sorprendió en el derbi, por Óliver Torres, y en defensa cuentan con opciones de entrar Sergi Gómez, en lugar de un Koundé que es el único que puede darle descanso a Navas, y Escudero, que ya relevó en el derbi a Reguilón en la recta final.

Lo que está claro es que Lopetegui necesitará de todos sus elementos en este nueva 'Liga' -ha alabado incluso a Rony Lopes- para mantener la velocidad de crucero hacia el ansiado objetivo de un billete para la Champions, más vital que nunca por los ingresos que traería en una situación económica delicada para todos.

Enfrente, el entrenador del Levante, Paco López, tiene la baja por sanción de Roger Martí, que fue expulsado por doble amonestación en el derbi ante el Valencia, y apostará en principio por Borja Mayoral como acompañante de Morales.

No será el único cambio. Con todos los focos apuntando a Campaña, que se enfrentará a su ex equipo y quién sabe si futuro destino, podrían entrar en el once jugadores como Bruno en lugar de Postigo en el eje de la zaga, Radoja o Melero para refrescar el centro del campo e incluso podría formar con Toño por delante de Clerc en el carril zurdo.

Con el arbitraje del canario Hernández Hernández, además, el duelo tendrá lugar en un escenario desconocido para los sevillistas como es la Ciudad Deportiva Camilo Cano. Después de haber ganado un derbi sin el apoyo de su gente, es lo de menos. Toca mantener el ritmo y no detenerse en celebraciones. La Champions espera.