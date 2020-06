Lopetegui: "En los últimos quince minutos hemos estropeados los primeros 75".

El entrenador del Sevilla FC, Julen Lopetegui, aseguró tras el empate de su equipo ante el Levante (1-1) que en los quince minutos finales habían estropeado un partido en el que jugaron bien, pero en el que al final tiraron el trabajo por tierra.

"No me sabe bien el empate porque hemos hecho 75 minutos muy buenos y con buen fútbol, pero los partidos duran más de noventa y los últimos quince incluso hemos podido perder. Esa es la realidad", dijo Lopetegui en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador del Sevilla FC se culpó del empate final porque "el primer responsable cuando no salen bien las cosas es el entrenador".

"Creo que el equipo no ha leído bien el partido y nos han empatado. No ha sido una acción aleatoria, se intuía que podía pasar porque estábamos demasiado atrás. Los últimos minutos nos han castigado", insistió.

Lopetegui dijo que han pagado su falta de acierto en el tramo final y han perdido dos puntos en un campo en el que querían ganar y descartó que haya sido por motivos físicos.

"No ha sido un bajón físico sino una cuestión de la interpretación del partido", señaló el técnico vasco, que dijo que no pudo ver repetida la acción del gol anulado a Diego Carlos. "Me dicen que parece que era legal e intuyo y creo que algo habrán visto", indicó.

Además, el entrenador del Sevilla se centró en el siguiente encuentro ante el Barcelona, que se jugará el viernes.

"Hay que 'resetear' rápido, recuperar bien y pensar en el siguiente partido. Quedan nueve. Es un maratón y debemos prepararnos para el reto siguiente que es grandioso ante el Barcelona", finalizó.