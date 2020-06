El equipo de Tercera que quiso a Suso en enero.

El pasado enero, tras cinco años en el Milan. Suso, quien desea reencontrarse con Campaña en Nervión, decidía cambiar de aires y al fin lograba satisfacer el deseo de Monchi, que había intentado en varias ocasiones sin éxito su fichaje por el Sevilla FC.

Nada más aterrizar, el gaditano se convirtió en una pieza importante para Lopetegui, aunque en estos dos últimos partidos tras el regreso de LaLiga ha sido suplente, después de arrastrar unas molestias en los días previas al derbi. Pero a sus 26 años, Suso está convencido de que puede darle mucho al Sevilla FC, donde desea quedarse más allá de 2021, cuando acaba su cesión, lo cual será un hecho si se logra un billete para la Champions, uno de sus grandes objetivos personales.

Por ello, difícilmente Suso habría atendido la llamada de Silvio Berlusconi, quien era presidente a su llegada al Milan, para convencerlo de que fichase por su nuevo equipo, el modesto Monza, que acaba de ascender a la Serie B italiana, y en ese momento en la Serie C. "¿Kaká, Suso e Ibrahimovic? Los tres ha estado tentados de venir con nosotros, el más cercano ha sido Kaká pero al final no se pudo hacer por cuestiones personales. Igual no está totalmente descartado para el futuro. Para la próxima temporada pensamos en cuatro o cinco incorporaciones", confirmó en 'Il Cittadino di Monza e della Brianza' el que fuese primer ministro italiano, que adquirió el Monza en 2018 y espera que en 2021 esté en la Serie A.

Las palabras de Berlusconi, sin embargo, ya fueron relativizadas por su director general, Adriano Galliani, con el que construyó un gran Milan, quien admitió que era una locura pensar en que el sevillista podría acabar en el modesto club lombardo: "Silvio me llamó y me preguntó por qué no habíamos contratado a Suso. Le respondí que no debíamos hacernos pasar por locos, todavía estamos en la Serie C", explicó bromeando en 'La Repubblica'.