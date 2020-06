¡Dabbur anota un doblete en tres minutos!

No tuvo suerte en Nervión. Contratado por la dirección deportiva que comandaba Caparrós mediada la pasada campaña, Munas Dabbur permaneció en el Salzburgo hasta el final de la misma y desembarcó en el Sevilla FC con una acreditada fama de goleador. Sin embargo, el internacional israelí no contó apenas para Lopetegui y en enero fue traspasado al Hoffenheim alemán para recuperar la inversión realizada un año antes.



Con la camiseta sevillista, Dabbur sólo participó en 9 partidos, seis de ellos en la Europa League, donde firmó tres goles y dos asistencias en la Fase de Grupos. Pero en LaLiga, Lopetegui apenas le concedió 24 minutos repartidos en los partidos ante Osasuna y Villarreal, pese a que contaba con el favor de la grada.



Eso no fue suficiente y, tras despedirse sin rencores, Dabbur vuelve a sonreír en el Hoffenheim, tras superar una lesión que le iba a hacer perderse lo que restaba de temporada. Pero el parón le ha servido para recuperarse y ayudar a su equipo en la pelea por la Europa League. Y de qué manera, firmando un doblete en sólo tres minutos este pasado miércoles para contribuir a la victoria de los suyos por 1-3 ante el Agsburgo. Ya suma cinco tantos con la camiseta del Hoffenheim en 13 partidos.





Augsburg 0 - 1 Hoffenheim



GOL 59 Munas Dabbur pic.twitter.com/ivDNRFdSzI — Twit Spor (@Twit_Spor) June 17, 2020