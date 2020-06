Lopetegui: "No recuerdo ocasiones claras del Barcelona y del Sevilla FC recuerdo varias"

Julen Lopetegui se marcha satisfecho por el punto sumado por el Sevilla FC este viernes ante el FC Barcelona (0-0), un empate que no considera del todo injusto, aunque no ha desaprovechado la ocasión para reivindicar que sus pupilos "pudieron y merecieron" ganar el encuentro y, de paso, lanzó una puya a LaLiga por los horarios, ya que tendrán que afrontar un nuevo encuentro en menos de las 72 horas previstas en teoría como plazo mínimo entre jornadas.

"Planteamos los partidos con la idea de ganarlos y el de hoy también. Analizando en su conjunto y por ocasiones, creo que hemos podido ganarlo y hemos merecido ganarlo. Es verdad que en el inicio no estuvimos bien, el Barcelona es muy bueno con la posesión en su poder y en la presión tras pérdida, te somete mucho. Hemos aguantado bien a nivel colectivo, pero nos faltaba balón. Hemos estado imprecisos en el primer pase y nos ha costado entrar", ha opinado el técnico nervionense ante las cámaras de Movistar LaLiga.

Con todo, considera que hicieron más méritos que el conjunto de Quique Setién para llevarse los tres puntos: "No recuerdo ocasiones claras del Barca en todo el partido y sí recuerdo varias nuestras. Al final, pudimos ganar el partido. En la segundo parte el equipo estuvo mejor. Quizás en la primera ellos estuvieron por encima, pero sin crear peligro claro. Al final tuvimos más y mejores opciones para haber ganado el partido. Es un buen punto, el otro día lo dimos por bueno y hoy también, pero queríamos los tres", ha insistido Lopetegui, destacando la solidez defensiva, pero haciendo también autocrítica.

El entrenador sevillista dio una efectiva charla en el descanso y aprovechó las pausas de hidratación para corregir sobre la marcha. "Es una especie de tiempo muerto, no es fácil y tratas de corregir cosas. Hay que sacar ventaja de todo, es un escenario nuevo y hay que saber aprovecharlo", ha considerado, antes de volver a poner en relieve el mérito que tiene lo bien que ha aguantado su equipo un partido muy exigente en el plano físico.

"Lo físico es importante, pero lo táctico y lo técnico también. El Barcelona te castiga en cualquier acción, pero excepto la falta de Messi que saca Jules, creo que no han tenido más ocasiones claras y nosotros hemos contado cuatro o cinco". Sobre este despeje salvador de Koundé, ha recordado que ya lo intentaron en la primera vuelta y entonces el balón acabó en el fondo de la portería de Vaclik: "Hay que buscar soluciones, pero lo intentamos hacer también en Barcelona y nos metió gol. Messi tiene mucha precisión en las faltas".

Finalmente, ha descartado valorar quién llega mejor en esta abierta y apretada pelea por la Champions y ha asegurado no estar atento a lo que hacen Atlético, Valencia, Getafe o Real Sociedad. "No me comparo con otros equipos, no estoy pendiente de eso, sólo en trabajar, en llegar lo mejor posible al próximo partido. Vamos a jugar en menos de 72 horas, que yo pensaba que era el límite, pero no se va a cumplir con nosotros. Tenemos menos tiempo, la exigencia es muy grande y hay que prepararse bien", ha concluído, tirando un dardo a LaLiga.