Calleja: "Si el Sevilla se adueña del balón, lo pagaremos"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, dijo este domingo que su equipo está muy motivado de cara a la recta final del campeonato, tras haber encadenado tres triunfos en la reanudación de LaLiga, y que el partido del lunes ante el Sevilla FC en La Cerámica es "clave" para la lucha por las posiciones europeas.

"Nuestra intención en ponernos a dos puntos del Sevilla, estamos motivados para ello y convencidos de poder hacerlo. No pensamos más allá de ese partido y sabemos las consecuencias de ganar ese partido. Nos acercaríamos a Champions y con opción de luchar por todo", reconoció. "Es algo que nos incentiva y nos motiva. No nos presiona en absoluto. Estamos haciendo las cosas bien y ganar al Sevilla nos daría pie a aspirar a lo máximo. Pero sabemos que es un rival complicado, por no decir complicadísimo", destacó.

"Para mí", añadió, "es una de las mejores plantillas de la liga, tanto en lo físico como en lo técnico. Es una plantilla muy completa, que no se resiente salga el que salga, ya que tienen excelentes jugadores y un gran entrenador. Por lo que sabemos que para conseguir ganarles debemos hacer un partido completo". Calleja anunció que espera un partido disputado y aseguró que para su equipo será clave "tener más balón".

"Si el Sevilla se adueña del balón, vamos a pagarlo. Tenemos que dar un paso hacia adelante, debemos ser valientes y tener la pelota, ir a campo contrario y tener la posesión. Debemos desgastarles con la pelota y ver si es verdad que tras tantos partidos lo pueden acusar", comentó.

Preguntado por el cambio que ha dado su equipo, que se encontraba inmerso en una mala racha cuando se paralizó el campeonato y que ha regresado encadenando tres victorias, el entrenador madrileño explicó que los jugadores han trabajado en esta situación "muy bien", con "ganas" en el retorno y "con ilusión". "El convencimiento de que quedaba opción para pelear, el enfrentarte a rivales directos, era algo que nos motivaba", dijo.

"Desde el inicio hemos empezado con ganas, convencidos de que podíamos alcanzar el objetivo. Vamos partido a partido y no pensamos en nada más. Son muchas cosas en las que nos estamos centrando para que podamos alcanzar ese objetivo final", prosiguió. "Creo que empezar bien nos ha dado confianza, nos ha hecho creer, y cuando uno cree da un plus. Veo a todo el mundo mentalizado y metido, por lo que creo que tenemos equipo y plantilla para afrontar este reto. Estamos siendo sólidos en defensa, estamos teniendo oficio y eso nos da más seguridad. Muchas circunstancias que nos han metido en la lucha por los puestos europeos", añadió.

En los tres partidos que ha disputado tras la reanudación, el Villarreal ha mantenido su portería imbatida, un factor clave en el que precisamente no había destacado en la anterior parte del campeonato. "Sabemos que si no encajamos y somos sólidos, con la calidad que tenemos arriba, el gol y las ocasiones llegan con facilidad. Sabemos que generamos ocasiones y que tenemos buen juego, por lo que nos adaptamos a cada partido. Frente al Celta hicimos un gran partido, mientras que con el Mallorca supimos defender y sufrir. Nos hemos adaptado a todo. Y a eso se suma que todos están metidos. Todo el que entra lo hace con los cinco sentidos", subrayó.