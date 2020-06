La lista de Lopetegui para Villarreal

Con todos disponibles y las dudas que pueden ofrecer futbolistas que lo han jugado casi todo en estos tres primeros partidos tras el reestreno, Lopetegui realizó su habitual convocatoria de 24, que se quedará en 23 tras descartar al tercer portero, para viajar a Villarreal y en la que ha incluido, como en las anteriores, a varios canteranos, a los que va 'rotando'.

En este caso serán, aparte del meta Javi Díaz, sus compañeros Mena, Lara y Genaro. No estarán Alfonso, Juanlu y Pablo Pérez que han estado en otras ocasiones. Lopetegui dejaba entrever esta mañana que podía tener las dudas de Ocampos y Fernando, aunque como ya ha demostrado en anteriores partidos, de poder sacarlos, tirará de ellos, ya que son piezas fundamentales en su once inicial. De hecho, el brasileño fue el mejor ante el Barça y el argentino, que lo fue en el derbi, está rindiendo a un gran nivel pese a que no le ha dado tiempo a recuperarse del todo de las molestias que sufrió antes del duelo ante los verdiblancos.

La lista de Lopetegui para encarar el decisivo partido ante el Villarreal está formada por: Vaclík, Bono, Javi Díaz, Jesús Navas, Escudero, Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Sergi Gómez, Genaro, Fernando, Gudelj, Jordán, Mena, Banega, Franco Vázquez, Óliver Torres, Lara, Ocampos, Rony Lopes, Suso, Munir, De Jong y En-Nesyri.