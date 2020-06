Lopetegui, sobre la Champions, el Villarreal, la polémica contra el Barça...

Lopetegui sabe que la lucha por la Champions será una cuesta empinada hasta final de la competición, con partidos muy seguidos y tan duros como el de mañana. "Contra el Villarreal es un partido tremendamente exigente ante un rival que está muy bien, que ha ganado los tres partidos tras el parón. Tienen muy buen equipo y llevan mucho tiempo con el mismo entrenador", indicó en rueda de prensa el técnico, que añadió: "Están siendo muy sólidos y juega muy bien al fútbol, lo que hace que la empresa de mañana entrañe mucha dificultad. Nos motiva mucho. Tenemos muchas ganas".

Partido para el que todavía no ha decidido un once, a expensas del estado de los jugadores por este intenso calendario, entre ellos de dos muy exigidos como Ocampos y Fernando. "Hasta mañana no vamos a tener claro el once, jugamos partidos en enmos de 72 horas y ahora hay una sensaciones pero mañana pueden ser otras. Tenemos que estar muy cerca del hora a hora para decidir que es lo que queremos en cada partido".

En este sentido tiene claro que necesitarán de todos los jugadores para competir al máximo en referencia a la clásica pregunta sobre si habrá oportunidad para Rony Lopes: "Tengo plena confianza en todos los jugadores y vamos a necesitar de todos. No contamos con una plantilla muy larga, por lo que todos van a ser importantes y van a dar sentido al grupo. Todos lo que tenemos tienen que estar preparados, porque les sonará el despertador, ya dependiendo de las sensaciones de cada uno".

Será vital la profundidad de armario en una lucha por la Champions que vaticina muy igualada. "La puja por la Champions es durísima y lo va a seguir siendo porque hay muchísima igualdad y va a haber que ir día a día, partido a partido, ser capaces de lidiar con cada situación de manera rápida. La igualdad es máxima. Cada partido te va a llevar al limite".

En otro orden de cosas, no entró apenas cuando se le preguntó sobre las polémicas del choque contra el Barcelona o por lo que se está hablando de la acción entre Messi y Diego Carlos. "No he estado pendiente de lo que se ha dicho, pero somos un equipo muy deportivo y tratamos no solo de decirlo, sino de ejercerlo", comentó el entrenador, que, cuestionado sobre si el VAR debería haber entrado en el empujón de Messi, resaltó la importancia de esta herramienta: "No voy a opinar al respecto de la actuación del VAR o del árbitro. Siempre he manifestado que el VAR ha venido para ayudar, pero la polémica siempre va existir porque habrá la interpretación de las jugadas. La esencia del VAR es que era una situación para matizar el blanco y el negro. Seguramente el VAR irá variando y mejorando con el paso del tiempo".