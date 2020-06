Banega, sobre las rotaciones del Sevilla FC: "Todos queremos ser los mejores, pero hay veces que no sale"

Éver Banega, titular con el Sevilla FC en el choque de este lunes ante el Villarreal, ha pedido poner en valor el punto sumado en La Cerámica (2-2), a pesar de que se trata del tercer empate seguido y de que, aunque siguen sin perder, se han dejado ya seis puntos de 12 por el camino y las plazas de Champions League están cada vez más apretadas.

"Hay que valorarlo. Ante un rival tan duro como es el Villarreal, que están en un buen momento y juegan muy bien, el empate no es mal resultado", ha considerado el rosarino ante las cámaras de Movistar LaLiga, añadiendo en este sentido que tuvieron que nivelar un marcador adverso hasta en dos ocasiones: "Fuimos a por el triunfo desde el principio y no pudo ser, pero con 2-1 fuimos valientes, supimos reaccionar y nos fuimos a buscar el gol".

Lopetegui hizo muchas rotaciones en el once. Sergi Gómez, Escudero, Rony Lopes, Suso, En-Nesyri o el propio Banega tuvieron la oportunidad de salir de inicio, pero la mayoría no estuvo al nivel que requería un partido muy intenso y el técnico del Sevilla tuvo que hacer tres cambios al descanso y el cuarto al poco de reanudarse el juego. "Todos los que participamos queremos ser los mejores siempre, a veces no sale, pero hay que seguir trabajando. El equipo está bien y hay que estar contentos por este punto", ha insistido.

"Ocasiones tuvimos, concretamos sólo algunas y Asenjo ha demoistrado que es uno de los mejores porteros de LaLiga", ha agregado el centrocampista del conjunto nervionense, que si bien da mérito al 2-2, considera que el Sevilla hizo méritos suficientes para llevarse el encuentro.

Preguntado por la lucha por la Champions, cada vez más apretada, Banega se negó a hacer cuenta y prefiere ir día a día: "Hay que seguir trabajando con humildad, sacar buenos resultados yendo partido a partido. Tenemos buenas sensaciones, viene ya otro partido en casa y vamos a ir por los tres puntos".