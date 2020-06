Munir encandila, otra vez, a Marruecos

El gran retorno de Munir el Haddadi tras el parón ha reabierto una lucha que ya surgió antes del Mundial de Rusia y en la que el delantero sevillista sigue empeñado: jugar con Marruecos.

Pese a que la normativa FIFA se ha ido relajando en los últimos años y ha permitido poco a poco que jugadores que en algún momento hubieran jugado con una selección lo hicieran con otra -antes no dejaban con sólo haber ido convocados por una selección inferior-, aún son inflexibles en el hecho de que si un futbolista ha jugado un partido oficial con una selección absoluta pueda hacerlo en un segundo combinado. Y es el caso de Munir, que debutó con España de la mano de Del Bosque en 2014, cuando sólo contaba con 19 años.

España quiso con ello protegerse con un futbolista al que se veía un gran futuro, pero cuya estrella, por ahora, no ha llegado a donde esperaba. Y, por ello, no ha vuelto a contar con el combinado absoluto, pero sí podría hacerlo con una Marruecos que está muy interesada, pero que por ahora se encuentra con ese muro que es la reglamentación FIFA.

"Si soy sincero, no sé nada. No me han dicho nada del tema de selecciones, la verdad", comentaba el jugador en Radioestadio, que ya ha dicho públicamente en varias ocasiones que le gustaría jugar con el combinado magrebí, pero que aquel España-Macedonia se lo impide.