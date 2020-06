"Nahuel Bustos no tiene techo y lo haría muy bien en el Sevilla"

Nahuel Bustos, joven delantero del Talleres de Córdoba argentino, integra la amplia lista de nombres que maneja Monchi para reforzar la delantera, una de las prioridades del isleño para el verano. Se recibió con agrado su ofrecimiento, cuadra en el tipo de perfil que en principio se baraja para la 20/21 y llama la atención del director deportivo, si bien por ahora no se ha producido ninguna oferta ni acercamiento oficial a su club.

Para conocer más en profundidad a este delantero de 21 años y que brilla en el humilde club argentino, ESTADIO ha contactado con una persona fundamental en su trayectoria y que realiza una radiografía tanto fútbolistica como humana da Nahuel Bustos. Se trata de Walter Lemma, el entrenador que le hizo debutar en el equipo filial de Talleres y con el que empezó a labrar su futuro como un punta muy prometedor.

"Nahuel debutó en el reserva cuando yo estaba al cargo del plantel. Es un jugador tecnicamente muy dotado, físicamente muy veloz y que define muy bien", aseguró a ED Lemma, que explicó además que poco a poco fue creciendo en el apartado defensivo, a día de hoy clave en el fútbol, sobre todo en Europa: "Con el tiempo, después de unos cuantos años, ya incorporó el trabajo táctico defensivo, así que es un jugador que colabora defensivamente con el equipo, y eso a la hora de recuperar resulta muy importante".

Lemma aún mantiene contacto con delantero y asegura que "es una gran persona, con una familia ya formada, con muy buenos padres y formación". "Seguimos teniendo relación, me manda mensajes y charlamos. Es un chico muy extrovertido y se nota tanto fuera como dentro del campo", revela el técnico argentino, que resalta otra cualidad que considera vital en un futbolista: el compromiso: "La verdad es que se hace llevadera la relacion con él, porque se toma la cosas siempre muy bien, es comprometido con el club, con la idea de juego , algo también fundamental para el entrenador que lo vaya a tener".

Considerado uno de sus mentores, a Lemma le encantaría que Nahuel Busteos recalara en un equipo como el Sevilla y no duda de que se adaptaría rápido por su carácter y que rendiría a alto nivel. "Si tiene la posibilidad de ir al Sevilla, seguramente lo haría muy bien, porque es un jugador que en lo técnico y lo físico no tiene techo, y se adaptaría lo más rápido al fútbol español por su forma de ser y sus características", apuntó Lemma, convencido de que en Nervión no se arrepentirían si acometieran su fichaje: "Me parece que en el Sevilla tiene mucho para dar".