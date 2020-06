Lopetegui recela del Valladolid y pasa de hacer cuentas para la Champions

El Sevilla FC cerrará este viernes (22:00 horas) la jornada 31 en LaLiga, recibiendo al Valladolid en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un rival un siempre combativo pero teóricamente inferior al cuadro nervionense, que buscará seguir invicto en esta Nueva Normalidad al tiempo que intentará romper con una racha de tres empates seguidos que le han costado la tercera plaza en favor del Atlético de Madrid, que ha aprovechado con un pleno de triunfos el balance de 6 puntos de 12 posibles que llevan los de Julen Lopetegui, quien ha asegurado que conseguir un billete de Champions va a costar "sangre, sudor y lágrimas".

Salvo al Villarreal, que se ha metido en la pelea con un 10/12, a todos los equipos de arriba les está costando mucho sumar. El Valencia, que este jueves debe visitar al Eibar presenta un tímido 5/12; mientras que al Getafe, que suma 3/12 merced a tres tablas consecutivas, ni siquiera ha podido celebrar aún el triunfo desde la vuelta a la competición. Tampoco la Real Sociedad, que con un pobre 1/12 se ha caído incluso de la zona de Europa League. A estos datos se ha referido en rueda de prensa el siempre desconfiado Julen Lopetegui, quien recela del conjunto pucelano y advierte de que jugar la próxima edición de la Liga de Campeones va a ser complicadísimo para todos.

"Tenemos un partido complicadísimo ante un rival muy duro. Cada partido cuesta sangre, sudor y lágrimas sacarlo adelante. Todos los equipos nos estamos jugando mucho", ha manifestado el técnico del Sevilla, quien se niega a hacer cuentas y se centra en el día a día: "Cada partido es especial y diferente. Van a ser tres puntos muy importantes y tenemos que estar enfocados solamente en el duelo ante el Valladolid. Es un equipo que nos va a llevar al límite".

Y es que el de Asteasu no cree que la posición en la clasificación indique el grado de dificultad de conseguir una victoria. Por eso, aunque el calendario depara ahora choques a priori asequibles (Valladolid, Eibar, Leganés, Athletic y Mallorca, antes de acabar contra rivales directos como Real Sociedad y Valencia) "¿Que jugamos cuatro de los siete partidos ante rivales que están más abajo? Yo ya respondí a esa pregunta y digo siempre lo que pienso. El partido ante el Valladolid va a ser muy complicado", ha insistido un monotemático Lopetegui.

"El Valladolid es un equipo muy bien trabajado, bastante completo. Hizo un gran partido ante el Atlético de Madrid, al que llevó al límite. Es un escenario nuevo éste de jugar cada poco tiempo y tenemos que adaptarnos. La gente puede hacer cuentas. Pero nosotros somos conscientes de la dificultad del partido", recalcó el vasco, que esperará hasta el mismo día del partido para dar la convocatoria, ya que está pendiente de "varios jugadores con molestias" menores: "Vamos con tan poco tiempo que tengo que dar la lista el mismo día del partido".

Con todo, se espera que ante el Pucela regrese el grueso del once tipo de este Sevilla, después de que las rotaciones no le han haya ido nada bien, ni en el choque ante el Levante -donde hizo escasos retoques- ni mucho menos en la visita al Villarreal, partido en el que realizó seis novedades que no funcionaron y que le obligaron a echar mano de los 'pesos pesados' y realizar un triple cambio en la reanudación, en busca de una reacción que acabaría encontrando y que reportó un exiguo pero valiosísimo punto en esta lucha por la Champions en la que cada pasito adelante cuesta "sangre, sudor y lágrimas".