Así es el calendario del Sevilla FC y sus rivales en la pelea por la Champions.

Con seis puntos de 12 posibles tras el parón, las sensaciones son mejores que los números en un Sevilla FC que, eso sí, se mantiene invicto en esta nueva 'liga' y acumula empates de mérito ante Barcelona y Villarreal, además de arrancar con la siempre importante victoria en el derbi.

A las puertas de un partido clave ante el Valladolid, a Lopetegui y los suyos nos les ha ido nada mal desde que el balón echó a rodar de nuevo, gracias en buena parte también al papel de ss rivales directos. Sólo el Atlético de Madrid, con un 10 de 12, ha sido capaz de adelantarlo en la tabla, situándose ahora con dos puntos más y relegando a los nervionenses a una cuarta posición que en cualquier caso también otorgaría a final de curso el ansiado premio de la Champions.

Por su parte, Getafe y Real Sociedad, que estaban a un solo punto del Sevilla FC cuando LaLiga se interrumpió, no han comenzando nada bien esta etapa post-coronavirus, sumando tres puntos los azulones y uno solo los donostiarras, con lo que quedan a cuatro y seis respectivamente del Sevilla FC con 7 jornadas por delante (21 puntos en juego).

Tampoco al Valencia le ha ido nada bien. Antes del parón estaba a 5 puntos de los de Nervión y ahora, tras un 4 de 12, están a 7. Pero la dificultad añadida, en cambio, ha llegado de la mano del Villarreal, que se ha metido en la pelea y es sexto, a cinco puntos del Sevilla FC, gracias a un 10 de 12.

La ventaja del Sevilla FC, además de ser el primero en esta dura y concurrida pelea, es su calendario, que sólo se endurece al final con dos duelos directos ante Real Sociedad y Valencia. Pero aunque Lopetegui no quiere echar cuentas por la Champions, muchos sevillistas sí estarán pendiente del calendario de sus competidores, además del suyo propio.

AT. MADRID (55 puntos)

Alavés (casa), Barcelona (fuera), Mallorca (c), Celta (f), Betis (c), Getafe (f), Real Sociedad (c).





SEVILLA FC (53 puntos)

Valladolid (casa), Leganés (fuera), Eibar (c), Athletic (f), Mallorca (c), Real Sociedad (f), Valencia (c).





GETAFE (49 puntos)

Real Sociedad (casa), Real Madrid (fuera), Osasuna (f), Villarreal (c), Alavés (f), Atlético de Madrid (c), Levante (f).





VILLARREAL (48 puntos)

Valencia (casa), Betis (fuera), Barcelona (c), Getafe (f), Real Sociedad (c), Real Madrid (f), Eibar (c).





REAL SOCIEDAD (47 puntos)

Getafe (fuera), Espanyol (casa), Levante (f), Granada (c), Villarreal (f), Sevilla FC (c), Atlético (f)





VALENCIA (46 puntos)

Villarreal (fuera), Athletic (casa), Granada (f), Valladolid (c), Leganés (f), Espanyol (c), Sevilla FC (f).