La frustración de Ocampos en su cambio

Corría el minuto 91 de partido cuando Julen Lopetegui hacía el último cambio del partido frente al Valladolid. Con 1-1 en el marcador, el técnico vasco quitaba del terreno de juego al autor del gol sevillista, Lucas Ocampos, para dar entrada a Rony Lopes.

Un cambio que buena parte de la afición no entendió, pues Lopetegui prescindía de su mejor jugador y tampoco era tanto el descanso que le daba al argentino, pues quedaban cuatro o cinco minutos para el pitido final. El propio jugador no pudo ocultar su frustración tras el cambio, dando una patada de impotencia a un cartel publicitario que rodea al terreno de juego.

"Estamos con ese sabor amargo, queríamos la victoria, el gol no importa quién lo marca, lo importante es ganar, y no lo pudimos conseguir, por lo que estamos un poco tocados", admitía el argentino al término del partido, muestra de que el '5' quería ayudar hasta el final y de que el punto no fue suficiente.