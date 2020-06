Lopetegui, sobre la continuidad de Banega, Munir como delantero, la Champions...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla FC, ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar el choque que este martes a partir de las 21:00 horas disputarán sus pupilos antes el Leganés en Butarque. Para dicho encuentro, el míster nervionense tendrá que hacer de nuevo alguna modificación en el once.

"Hay tres jugadores que han acumulado muchos minutos y en esa revisión unos se encuentran mejor que otros. A lo mejor no son lesiones si no anticipar ese escenario y que nos puedan dar minutos de calidad. Veremos mañana en qué disposición están y mañana tomaremos la decisión", dijo Lopetegui en cuanto al once ante el Leganés.

Una de las principales cuestiones en el día de hoy era saber si el preparador vasco podría contar con Éver Banega más allá del 30 de junio, cuando finaliza contrato con los de Nervión. "Estamos trabajando en ello y estamos ilusionados en que así sea. Éver es un jugador importante que está en un muy buen momento. Estaríamos encantados de que pudiera ayudarnos en el mes que queda de competición en el que tenemos retos apasionantes por delante y esperemos que así sea", indicó Julen Lopetegui, mostrándose optimista al respecto.

También fue cuestionado el vasco por el estado de forma de Munir, uno de los mejores tras la reanudación de LaLiga y si maneja la opción de que juegue como delantero centro. "Todos los detalles son importante y queremos para estar acertados. Igual que tiene importancia la parcela defensiva lo tiene la ofensiva. Cuanto más nos acercamos a portería más cerca estaremos de tener esa efectividad. Lo más importantes es llegar afilados a este final de temporada y es lo que tenemos que hacer en cada partido. Munir eso lo puede hacer, se puede adaptar a diferentes roles. Hay diferentes jugadores que tenemos que ver para valorar el once pero claro que Munir se puede amoldar a diferentes roles y diferentes posiciones", explicó.

Pese a que los rivales en la lucha por la Champions vienen acercándose desde atrás, Lopetegui transmitó un mensaje de calma: "Lo afrontamos con la normalidad que la hemos afrontado siempre. Estamos luchando por los objetivos. Tenemos ilusión por seguir compitiendo a un gran nivel. Mañana son circunstancias complejas y con el nivel de LaLiga. Tenemos que centrarnos en lo que hemos hecho y tenemos que hacer. La palabra que más tenemos es ilusión".