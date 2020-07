Cengiz Ünder, sobre la mesa de Sevilla FC y Betis.

El mercado veraniego de fichajes, con nuevas fechas en esta ocasión, ya se mueve. Y aunque en LaLiga peleen actualmente por metas diferentes, Sevila FC y Betis se encontrarán a buen seguro en varios pasillos de ese mercado. Para empezar, porque coinciden en la búsqueda de algunas posiciones (portero, laterales o extremos); en segundo lugar, porque el crecimiento económico del Betis le permite acceder a algunos jugadores que antes no estaban a su alcance; y por último, porque es habitual que los agentes e intermediarios aprovechen la ocasión para ofrecer su producto a los dos clubes de la capital hispalense.

Así, ya han salido a la palestra nombres como el del joven central francés Mohamed Simakan, del Estrasburgo; los metas Rui Silva o Aitor Fernández; o el centrocamista creativo turco-holandés Orkun Köckü, por citar sólo algunos. Una lista a la que ahora apuntan un nuevo nombre de Italia: Cengiz Ünder.

El joven extremo turco, de 22 años, no ha explotado como se esperaba de él en la Roma y no es la primera vez que por ello es vinculado con el Sevilla FC. Entre otras cosas, porque fue una de las grandes apuestas de Monchi en su etapa como director deportivo del club transalpino, llegando a pagar 14,25 millones de euros por su fichaje al Istanbul Basaksehir.

Esta campaña, sin embargo, sus números en la Roma han descendido, pasando de los 33 partidos, seis goles y 10 asistencias de la 18/19 a poco más de mil minutos de juego repartidos en 21 encuentros, en los que ha anotado tres tantos. Por ello, el club 'giallorosso' le busca una salida. Pero no a cualquier precio, pues, sabedor además de que su ex equipo se llevaría el 20% de una ftra venta, ha comenzando pidiendo 35 millones por el talentoso internacional turco, que se desenvuelve principalmente por la banda derecha, aunque también puede caer a la izquierda y moverse en posiciones interiores.

En este escenario, 'areanapoli.it' asegura que el Milan es uno de los clubes que ha entablado conversaciones con los agentes de Ünder, pero una vez conocidas las pretensiones de la Roma ha dado un paso atrás, pues no está dispuesto a llegar a esas cantidades. Tampoco lo está Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, si bien es el club que apostaría más fuerte por el futbolista otomano y podría llegar a los 20-25 millones, barajando también la opción de ampliar la operación con el fichaje de Jordan Veretout, otro que gustaba a Monchi .

Mientras, el agente de Ünder, Fali Ramadani, tantea el mercado extranjero en busca de alternativas, pero ningún club parece dispuesto a ofrecer tanto ni a aceptar una cesión con obligación de compra. En la Premier League llegarían como mucho a plantear una opción de compra, pero siempre por debajo de los 30 kilos, mientras que en España, Ramadani ha sondeado al Betis de cara a un posible préstamo, asegurando la citada fuente que su sueldo de 2,5 millones no sería un problema insalvable para los verdiblancos. Del mismo modo, también se informa de un intercambio de información con Monchi, si bien el director deportivo del Sevilla FC considera que los costes de la operación serían elevados. De momento, sólo es un nombre más en la mesa de los dos equipos hispalenses. El mercado comienza a moverse.