Ocampos avisa a sus pretendientes: "Estoy muy bien en el Sevilla"

Sus grandes actuaciones le han situado en los primeros puestos de las siempre gruesas agendas de grandes clubes de Europa como el Real Madrid, el Atlético, el Bayern de Múnich o el Liverpool, entre muchos otros. El futuro de Lucas Ocampos, si alguno de estos pudientes equipos decide hacer saltar la banca, es uno de los asuntos de estado en el Sevilla FC, que se remite a su cláusula de 70 millones de euros y que puede estar tranquilo a tenor del mensaje que el argentino ha enviado a sus atractivos pretendientes.

Ocampos, que cumplirá 26 años la próxima semana, no se cierra la puerta a seguir creciendo en un futuro a medio plazo, pero asegura con rotundidad estar disfrutando mucho de su experiencia en el Sevilla, donde cree que está exhibiendo la mejor versión de su carrera deportiva, y a día de hoy no se plantea un cambio de aires de cara al próximo mercado estival de fichajes.

"LaLiga española es la mejor de las tres en la que jugué (pasó también por la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa) y quiero seguir acá. Cuando uno es joven y hace las cosas bien, siempre hay posibilidades de cambiar de equipo; pero estoy muy bien en el Sevilla. Es un equipo que compite siempre por lo máximo y que tiene la Champions como meta para final de temporada", ha señalado el de Quilmes en una entrevista en la emisora argentina Radio Continental.

"En Francia el juego es muy directo; en Italia, es muy táctico, y en ambas es mucho más complicado atacar. En España se juega mucho más, se juega muy rápido, hay más espacios y se ven más llegadas. Tienes más la pelota y me viene mejor", asegura, sobre LaLiga, la competición que a su juicio se adapta mejor a sus características.

"Somos un equipo complicado, porque competimos contra cualquiera. No se puede estar a la altura de un Real Madrid o un Barcelona, obviamente; pero a ellos no le resulta nada fácil ganarnos y contra el resto incluso somos favoritos", ha agregado, aludiendo a los motivos por lo que se siente tan cómodo jugando en España y en el Sevilla, en particular.

En lo que respecta a su futuro, Ocampos sólo acepta hablar de River Plate, club al que aspira a volver algún día después de debutar "muy joven y en un momento malo para el club". A pesar de ello, asegura que cuando dio el salto al primer equipo franjirrojo estaba "cumpliendo un sueño", ya que estaba defendiendo en la máxima categoría argentina el escudo de un equipo del que era "hincha desde siempre".

"Siento que estoy creciendo cada día más y que por ahora mi futuro está en Europa; pero me gustaría volver a River algún día y sé que no puedo volver con 36 años. Me gustaría jugar allá a un nivel competitivo", ha reconocido, asegurando que el día que pise de nuevo el estadio Monumental, lo hará para darlo todo por ese club y no para buscar un retiro dorado cerca de su familia, a la que dejó siendo aún un adolescente para triunfar al otro lado del Atlántico.