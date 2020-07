Lopetegui, sobre el Eibar, los delanteros, las dudas en el once...

Julen Lopetegui analizó en rueda de prensa el partido que afronta mañana su Sevilla contra el Eibar en el Sánchez-Pizjuñan y destacó que el cuadro armero no se lo pondrá nada fácil. "Es un equipo que viene buscando el objetivo, un equipo complejo, con un entrenador experimentado. Nos van a poner en serias dificultades y nos va a obligar a hacer un gran partido", señaló el técnico de Asteasu, que restó importancia a las bajas de Orellana y Escalante: "El Eibar tiene buen equipo al margen de que estén ellos o no, hay partidos en los que no han anticipado y han sido competitivos".

Lopetegui sabe que para imponerse necesitan mantener el acierto de cara a portería, quitándole presión a los delanteros, que, hasta ahora, no han llevado la voz cantante en el apartado realizador. "Los goles los marca el equipo, a veces los delanteros, a veces los extremos, los centrocampistas; con que los marque el equipo es lo importante, los delanteros aportan también otras cosas, tenemos plena confianza en todos. Volverán a marcar porque lo saben hacer", señaló el vasco, que se refirió concretamente a Munir: "Está bien, está compitiendo y entrenando muy bien, estamos muy contentos por él y por el equipo. Todos deben estar con las orejas para arriba, necesitamos a todos y es importante que estén preparados para una aportación decisiva, muchas veces son decisivos los que salen 20, 15 o 5 minutos".

En relación a los delanteros, se le preguntó por el gran momento de Carlos Fernández, cedido en el Granada. "Es un jugador nuestro, pero cedido al Granada y por respeto al Granada no voy emitir una opinión durante este proceso. Tenemos una buena opinión de Carlos".

Cuestionado sobre el estado físico del equipo, dejó entrever que tiene algunas dudas de cara al once que resolverá durante el día de mañana aprovechando que el partido es tarde: "Hemos tenido alguna cosita, vamos a ver, aunque ha habido más días hay mucho desgaste, esperemos que no sea importante pero esperaremos a mañana, al jugar a las 22 nos permite tener margen durante la mañana".

En las últimas semanas ha habido mucha polémica con las decsiones tomadas con el VAR, asunto en el que tampoco quiso profundizar demasiado: "Forma parte de la interpretación, por mucho que haya VAR, puedes estar de acuerdo o no. El VAR da una perspectiva mejor, pero ocurre que hay interpretaciones diferentes incluso habiendo VAR. Es una herramienta, pero la utilizan personas".

Por último, se mostró satisfecho por la renovación de Paco Gallardo como técnico del filial. "El club está contento con su trabajo y nosotros estamos encantados con su cooperación con el primer equipo y la aportación con los chavales", indicó Lopetegui, que resaltó el trabajo realizado por los canteranos que tratan de ganarse un sitio en el primer equipo: "Los chicos que están, están para ayudarnos en todos los sentidos, para estar preparados en caso de que necesitemos de ellos en el campo, ya nos ayudan en los entrenamientos. Eso no significa que vayan a jugar, no te puedo decir si jugarán o no, cada partido es un melón y no sabes hasta que lo abres lo que va a salir".