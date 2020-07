Los detalles de la .cercana venta del Mudo a la Lazio

Aunque antes hay que asegurar la Champions, pues de ello dependerá en gran medida una planificación en la que Monchi tiene ya varios fichajes avanzados, el Sevilla FC se mueve pensando en la próxima campaña tanto en llegadas como en salidas. El grueso de la actual plantilla, a expensas de las ofertas que puedan llegar por jugadores como Ocampos o Diego Carlos, seguirá bajo las órdenes de Lopetegui un curso más, pero hay futbolistas que tienen sus días contados en Nervión, como es el caso de Franco Vázquez.

A sus 31 años, y con contrato hasta 2021, el Mudo ha visto decaer su protagonismo en esta 19/20, en la que lleva disputados 35 partidos (6 goles y una asistencia), si bien casi siempre ha participado saliendo desde el banquillo y en LaLiga sólo ha sido titular en 10 encuentros. Por ello, este verano hará las maletas y el Sevilla FC tratará de recuperar parte de los 16,8 millones de euros invertidos en 2016.

Un objetivo que Monchi está muy cerca de conseguir, pues según apunta Transfer20, todo está perfilado para que el Mudo firme por la Lazio, que pagará 8 millones de euros por su traspaso más otro kilo por objetivos; en decir, en torno a la mitad de lo que el Sevilla FC pagó por él hace cuatro años. Un buen negocio a priori por un futbolista veterano y al que sólo le resta un año de contrato.

En la Lazio, el italo-argentino se reencontrará con su compatriota y amigo Joaquín Correa, quien ya le animó a vestir de celeste junto a los también ex sevillistas Luis Alberto e Immobile. También había llamado a su puerta Boca Juniors, pero el Mudo ve precipitado regresar ahora a su país y en Italia mantiene un gran cartel tras sus buenos años en el Palermo.

"Tengo todavía un año de contrato, estoy en el Sevilla desde hace cuatro temporadas, me siento como en casa. La ciudad me gusta, el club piensa en grande, no sé qué sucederá. Cuando termine este momento complicado valoraremos si seguir o separarnos. ¿Italia? Del país tengo un gran recuerdo, en Palermo he vivido años muy bonitos. La Serie A me gusta. Sí, en el futuro me gustaría volver. ¿La invitación de Correa a jugar con él en la Lazio? Nos conocemos de Sevilla, hemos jugado juntos. Él bromeaba, no sé si la Lazio me quiere o no, pero es un gran equipo. Estaría bien jugar con la camiseta biancoceleste", señalaba semanas atrás Franco Vázquez. Y efectivamente, la Lazio lo quería. Es más, ya estaría todo apalabrado y su venta podría hacerse oficial en cuanto acabe la temporada. El Mudo firmaría hasta 2024, si bien el último año estaría condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos.