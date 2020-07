El Milan habría ejercido ya la opción de compra por Kjaer

Sevilla y Milan pactaron hace unos días la ampliación del periodo de cesión de Simon Kjaer hasta que expire la temporada en Italia, margen que tienen los 'rossoneri' para ejercer la opción de compra pactada en el contrato y cifrada en 3,5 millones de euros. Era una mera formalidad, pues el entendimiento entre entidades es total, como el convencimiento de los lombardos de firmar el propiedad al central danés de 31 años.

Las informaciones que llegan desde el país transalpino hablaban durante la jornada de este martes de la inminencia del traspaso, pues el Milan no pensaba apurar el mes de julio para adquirir al ex del Fenerbahçe, que llegó hace tres veranos a Nervión a cambio de unos 13 kilos, aunque no llegó nunca a asentarse del todo en el equipo blanquirrojo. Finalmente, la salida en dirección a la Serie A fue la mejor decisión para las partes.

Hace unas horas, el prestigioso periodista de Sky Sports Italia Gianluca di Marzio daba por hecho la ejecución de la opción de compra es ya un hecho, por lo que sólo faltaría que ambos clubes lo hagan oficial para que otros 3,5 millones de euros ingresen en las arcas sevillistas. Mikkel Beck, representante de Kjaer, hablaba recientemente con SportMediaset para dejar claro que la intención del central danés era la de continuar en el Milan la próxima temporada, además de desvelar que ambos clubes habían prorrogado la cesión hasta que finalice la temporada.

"Milan y Sevilla han llegado a un acuerdo para extender el préstamo con opción de compra hasta el final de temporada. Kjaer ve su futuro en Milán y la situación del coronavirus no ha cambiado su perspectiva. Está haciendo un trabajo fantástico, con excelentes actuaciones y buenos resultados. El equipo ha mejorado desde que llegó en enero, y los aficionados lo recibieron de forma extraordinaria. El mercado será completamente diferente este verano; los acuerdos deberán cambiarse. Todos deben ser muy flexibles para ayudar al fútbol a superar esta crisis global", finalizaba Bekk.