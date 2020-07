Banega VS. Parejo: oportuna comparativa entre genios

Monchi sabe que no tiene sentido buscar en el mercado un sustituto de Banega, porque no existe como tal, y menos dentro del margen económico del club. Tampoco un futbolista que asuma todas las funciones que le han correspondido al rosarino en el Sevilla. El perfil corresponde más a un director de orquesta, a un jugador creativo que dirija el fútbol nervionense, que le otorgue sentido, que lo canalice. Un '6' con mando e imaginación en la medular, lo que obviamente no es fácil ni barato de encontrar, pero si más factible que obsesionarse con hallar otro Banega, misión imposible.

Hasta ahora han sonado numerosos nombres para ejercer esta responsabilidad en la sala de máquinas sevillista y en los últimos días ha surgido uno en concreto, de sobra conocido, y que guarda algunas similitudes con Banega, Dani Parejo. El dueño del Valencia lo ha situado en la suerta de dalida y a nadie se le escapa que Monchi lo quiere desde hace mucho tiempo y en más de una ocasión se ha relacionado su nombre con Nervión.

Creativo, con buen disparo, con imaginación, clarividencia, trabajo... El de Coslada se mira en el mismo espejo que Banega en diversos aspectos y cuadra en muchas quinielas para ocupar su lugar. Razón de más para establecer una comparativa para medir los puntos fuertes de cada uno y comprobar en qué se parecen y en qué no a tenor de las cifras registradas por ambos en el presente curso.

Para ello, será de gran utilidad el gráfico realizado por @ProFootballDB, en el que se puede apreciar rápidamente los picos en los que sobresale cada uno y también el dominio de Banega en más apartados, sobre todo en los referidos a los pases, en los que supera con creces a Parejo, tanto en pases clave, como progresivos, largos y en 3/4, y también en asistencias. La mayor distancia se atisba en los desplazamientos largos y en los claves, incluidas asistencias, lo que ha convertido a Banega en más decisivo esta temporada pese a no ser la mejor en su etapa como nervionense.

Los riesgos asumidos por el rosarino, también reflejados en que se atreve más con los regates, dato ofrecido por @Soccerment_Blog, provoca más pérdidas por parte del nervionense frente a un Parejo que conserva más el esférico y que también se prodiga más con el disparo a puerta. Evidencia de que posee algo más de llegada que el sevillista, lo que equilibra la batalla en el ámbito de oportunidades generadas.

Igual que ofensivamente la balanza se inclina hacia Banega, en la contención lo hace para el lado de Parejo, que aporta más en la resta, con más duelos defensivos ganados y mayor número de recuperaciones, mientras que ambos empatan a un bajo nivel en los duelos aéreos. Y es que ellos la cabeza la utilizan para pensar y crear fútbol...