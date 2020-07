Un competidor menos para el Sevilla FC por Bouna Sarr.

El Sevilla FC cuenta en el lateral derecho con un jugador que parce incansable. Jesús Navas, de hecho, es el futbolista de campo de toda LaLiga que más minutos ha disputado. Pero de cara a la próxima campaña, en la que el equipo nervionense buscará el más difícil todavía al tener que competir también la Champions, Monchi tiene entre sus prioridades el fichaje de un lateral diestro que pueda dar descanso al palaciego, que en noviembre cumplirá 35 años, después de que la apuesta del verano pasado por el canterano Pozo no convenciese del todo a Lopetegui, marchándose el de Huévar cedido al Mallorca en enero.

Así pues, han sido varios los nombres de jugadores vinculados al Sevilla FC para esa posición, siendo uno de los últimos en aparecer en esta lista el español Héctor Bellerín, del Arsenal. Sin embargo, uno de los que ha sonado con más fuerza es Bouna Sarr, cuyo fichaje, dado su caché, sólo sería posible, como informó ED, con una clasificación para la Champions que ya es matemática, por lo que ese primer paso ya se ha dado.

Además, desde Francia se insiste en que el Olympique de Marsella, que estará en la fase de Grupos de la Liga de Campeones junto al Sevilla FC, sigue obligado a realizar algunas ventas para saldar sus deudas y cumplir con el 'Fair Play Financiero' de la UEFA, asegurando el sitio web 'Foot01' que, además de Morgan Sanson y Boubacar Kamara, que se perfilan como los principales candidatos, el OM también valora la salida del lateral franco-guineano, que acaba contrato en 2022, sin aclarar los planes con respecto a Maxime López, también en el punto de mira de Monchi como posible relevo de Banega.

Con respecto a Sarr, otra pista de su más que posible salida son las negociaciones que el Marsella habría entablado con el Manchester United para conseguir la cesión de Diogo Dalot, joven lateral derecho de 21 años. Por ello, todo apunta a un traspaso del galo, pero la citada web asegura que no será al Everton, uno de los que había mostrado interés. Su entrenador, Carlo Ancelotti, aprecia las cualidades de Sarr, pero podría darle una oportunidad a Jonjoe Kenny, cedido esta temporada en el Schalke 04.

En la puja, por tanto, quedarían junto al Sevilla FC otros clubes ingleses como el Crystal Palace o el West Ham, dispuestos a llegar a la cifra de 10 millones de euros que podría abrirle las puertas al lateral. Pero ninguno de ellos le puede ofrecer jugar la Champions, como desea Sarr, algo que sí podrían hacer otros dos clubes con los que ha sido vinculado: Atlético de Madrid y Borussia Dortmund.