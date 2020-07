Real Sociedad-Sevilla: Ambición sin límites

La tranquilidad y la satisfacción del objetivo conseguido reinan en Nervión. Se han cumplido las expectativas con creces, con la clasificación para la Champions dos jornadas antes del final del campoenato, a lo grande, con una racha de resultados propia de un Sevilla que reclama lo suyo con vehemencia, con números que le brindan por completo la razón a Monchi y Lopetegui.

Un total de 18 victorias y sólo seis derrotas merced a la solidez de un equipo prácticamente indestructible, que no pierde desde el 9 de febrero y ha encadenado cuatro victorias consecutivas, un ritmo que no ha podido aguantar ninguno de sus rivales directos por la Champions. Pero en el Sánchez-Pizjuán siempre se ha crecido aferrados a una exigencia creciente, en la que no cabe la relajación tras cada paso al frente realizado y que exige luchar por cada meta que está al alcance.

Por ello, el Sevilla ya se ha planteado otro objetivo de manera inmediata y pasa por no conformarse por la cuarta plaza ahora que se ya se ha certificado teniendo en cuenta que la tercera se ha puesto a tiro. No en vano, con los últimos resultados, los de Lopetegui han dado caza al Atlético de Madrid, por delante por ahora por el 'gol average' general, pero que afronta un final de campaña comprometido, ya que se mide con Getafe y Real Sociedad, ambos inmiscuidos en la lucha por Europa.

Lo mismo le ocurre al Sevilla, que hoy visita a los realistas y cierran contra el Valencia, con la ventaja, eso sí, de que lo hará sin ninguna presión, todo lo contrario que el Atlético, obligado a quedar tercero por presupuesto. La posibilidad está ahí y el equipo nervionense, con la calma que le otorga haber cumplido ya de sobra, tratará de aprovecharla para coronar una magnífica campaña liguera con el bronce.

Evidentemente, la disputa de la Europa League en agosto se ha convertido ya en el principal objetivo blanquirrojo, pero el hecho de que, una vez finalice LaLiga, restarán más de dos semanas para la eliminatoria a un partido contra la Roma, impide que reserve por completo a sus puntales, ya que sería demasiado tiempo inactivos. El de Asteasu hará las habituales rotaciones tras el parón pero contando con sus futbolistas más importantes en un partido u otro de los dos que restan.

Lopetegui tiene la consabida baja del lesionado Vaclik y también de Escudero, con molestias en el pie izquierdo, para el desplazamiento a San Sebastián, por lo que existen múltiples combinaciones a la hora de conformar el once, aunque lo más probable es que introduzca cambios con respecto al último partido, lo que podría incluir la entrada de Sergi Gómez, Gudelj, Suso y En-Nesiry o De Jong, sin descartar a Rony Lopes. En este sentido, se espera que dé un respiro a alguna piezas clave, como Fernando, Diego Carlos u Ocampos, cargados de minutos.

Enfrente tendrá a una Real que necesita el triunfo para dejar encarrilada su clasificación para la Europa League después del vital triunfo logrado contra el Villarreal que permitió al Sevilla lograr su objetivo en la jornada pasada. Los de Imanol Alguacil sólo han ganado dos partidos tras el parón, evidenciando una gran fragilidad atrás que debe aprovechar para asaltar el podio liguero un Sevilla con una ambición sin límites.