Los porteros que más gustan en Nervión para la 20/21

Monchi tiene previsto reforzar este verano la portería nervionense, posición con muchos frentes abietos por la finalización de cesiones y con Vaclik en su último año de contrato (acaba en 2021). Por ahora no se contemplan reuniones para ampliar la vinculación checo y, aunque en Nervión se confía en él, su futuro se presenta incierto por esta circunstancia. Además, el buen rendimiento de Bono tras el parón ha puesto en entredicho la decisión ya tomada de no contar con él para la 20/21 y ha propiciado que no se descarte por completo la posibilidad de intentar renegociar con el Girona a la baja la opción de compra de cuagtro millones del marroquí .

Al margen de estos posibles movimientos y de las dudas, la intención de Monchi continúa siendo la de fortalecer la portería con la llegada de un portero que aumenta la competencia y por, ende, el nivel entre los tres palos. Para ello, Monchi maneja una lista no demasiado larga con los metas que más gustan ahora mismo para dar un paso al frente en esta demarcación tan vital y ya ha comenzado a moverse para cuadrar estas preferencias dentro del margen económico de la entidad.

ED ha podido conocer las opciones que ahora mismo centran la atención de la dirección deportiva, sin descartar obviamente otras posibilidades que puedan estar manejando, y entre ellas destaca, sin duda. la de Rui Silva, porque convencen a los técnicos y sería asequible a nivel financiero al quedarle sólo un año en el Granada y no plantarse la renovación. No obstante, a Monchi el portero que más le atrae para el próximo proyecto es Predrag Rajkovic, si bien las exigencias del Reims, unos 20 millones de euros, lo convierten en una vía poco factible por ahora a menos que se apueste con vehemencia por potenciar la portería.

También exigiría un fuerte desembolso reclutar a unos de los porteros que más seduce a Lopetegui de cara al Sevilla 20/21: Fernando Pacheco. El meta del Alavés lleva años en la lista nervionense, pero en Mendizorroza, donde lo tienen atado hasta 2023, no bajan sus pretensiones y exigen lo mismo que el Reims, unos 20 millones.

Más económico resutaría del fichaje de Dmitrovic, también un asiduo entre los candidatos a la portería sevillista en los últimos veranos. Termina con el Eibar en 2021 y, a sus 28 años, se le tiene presente en la dirección deportiva nervionense como una opción interesante en todos los sentidos.

También resultaría accesible económicamente el alemán Alexander Schwolov, pues su contrato contempla una cláusula de ocho millones y hace tiempo que Monchi lo situó en su punto de mira. Este verano se ha vuelto a relacionar con el Sánchez-Pizjuán, pero a día de hoy está cerca de recalar en el Schalke 04.

Otro portero bien considerado por la secretaría técnica es el español Aitor Fernández, meta del Levante. Su entorno confirmó a ED que en Nervión cuentan con buenos informes del vasco, al que tasan en el club granota en unos 10 millones de euros. Aunque gusta, está por detrás en la lista de preferencias de objetivos como Rui Silva o Rajkovic.