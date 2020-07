Castro y jugadores del Sevilla dedican la victoria al mítico Biri Biri

Sevilla, 19 jul (EFE).- El presidente del Sevilla, José Castro, y jugadores como Sergio Reguilón, autor del gol del triunfo ante el Valencia (1-0), o el serbio Nemanja Gudelj dedicaron esta victoria en el cierre de LaLiga Santander al mítico jugador sevillista Alhaji Momodo Njie, 'Biri Biri', fallecido este domingo a los 72 años.

Castro declaró que el gambiano, una leyenda para el sevillismo, dejó "aquí su rendimiento y su impronta tanto deportiva como personal", pero "también su nombre", porque "incluso quienes no lo vieron jugar" han conocido por sus padres que "fue distinto y excepcional".

El dirigente sevillista subrayó que muchos aficionados "se enamoraron de su forma de ser, de su juego", pero que la figura de Biri Biri trascendió porque "dejó su nombre" y, prueba de ello, es que "la peña que más anima se llama Biri Biri", con lo que "incluso los que no lo conicieron están hoy apenados por su muerte".

Reguilón, por su parte, también quiso tener un recuerdo con el mayor icono del sevillismo y dedicar su gol, el segundo que marca con la camiseta del Sevilla, y la victoria al exdelantero africano, "que por desgracia nos ha dejado, va para él", afirmó.

"No estoy acostumbrado a meter goles y he metido en la primera jornada y en la última. No suelo marcar con mi pierna menos buena y va dedicado a Biri-Biri", destacó el futbolista cedido por el Real Madrid.

Añadió que, "como grupo, la temporada ha sido de sobresaliente: acabar en Champions a dos jornadas del final y terminar compitiendo dice mucho de este equipo", con lo que ahora toca "desconectar unos días y volver a tope" para los octavos de la Liga Europa contra el Roma el 6 de agosto.

También tuvo un recuerdo cariñoso para Biri Biri el mediocentro serbio Gudelj, quien también dio las gracias "a la afición, al club y a toda la gente" por hacerle "sentir en casa y por todo el cariño, porque por todo eso" ha podido "demostrar el jugador" que es "y darlo todo en el campo".

El exdelantero gambiano, que llegó a ser ministro de Deportes en su país, falleció este domingo a los 72 años en un hospital de Dakar, la capital de Senegal, al no poder superar una reciente intervención quirúrgica.